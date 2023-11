Medved napadel lovca, ta ga je v samoobrambi ustrelil

Na območju med Volčami in Vremščico naj bi medved napadel presenečenega lovca. Ta je v samoobrambi medveda ustrelil, so potrdili na Zavodu za gozdove v krajevni enoti Sežana. Medvedi so sicer na teh območjih vedno prisotni, do sedaj pa večjih napadov ni bilo zabeleženih.

Lovec bi skoraj, nič hudega sluteč, postal žrtev medveda na območju med Volčami in Vremščico. Sicer se je pravočasno odzval in ustrelil medveda. Lovec pri tem ni utrpel nobenih poškodb. icon-expand Rjavi medved FOTO: Shutterstock O dogodku je bila obveščena tudi inšpektorica za lovstvo in ribištvo, sledi pa še poročilo na Okrožno državno tožilstvo. Kot nam je pojasnil Aljoša Žnidaršič iz Zavoda za gozdove, so medvedi na Vremščici stalno prisotni, septembra je sicer v Brkinih medved napadel ovce, a interakcija z ljudmi je redka. Na Vremščici naj bi sicer bilo devet medvedov, tudi z mladički, so nam zaupali v Lovski družini Timav Vreme.