'Medved ni plišasta igračka, ampak vrhunski plenilec'

Zamočili so tako država kot lovci, je kritičen Alojz Kovščca: "Ker nismo bili dovolj vztrajni. Mi lovci smo edini, ki izvajamo monitoring in poznamo stanje. Nismo bili dovolj močni, da bi javnosti predstavili strokovna stališča in da bi z medvedom upravljali učinkovito." Pri tem je s prstom pokazal na aktiviste, ki da so ustavljali odstrel. Minister Jože Novak pa zagotavlja, da je protokol za odstrel medveda urejen. Poudaril je, da zadnji dogodek obžaluje in da ponesrečenki, ki je po njegovih besedah izven življenjske nevarnosti, želi hitro okrevanje.