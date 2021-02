Medved o nedopustnem vmešavanju v delo Policije

Kot smo pisali že včeraj, je odreditev posebne parlamentarne preiskave zahtevala skupina poslank in poslancev, preiskava pa naj bi se osredotočala na postopke v obdobju od 13. marca lani do odreditve predmetne parlamentarne preiskave.

Glavni cilj preiskave je ugotoviti morebitno politično odgovornost za politično vmešavanje nosilcev javnih funkcij v delo policije - pri tem so izpostavljeni notranji minister Aleš Hojs, člani njegovega kabineta ter predsednik vlade Janez Janša in člani njegovega kabineta.

Poleg tega pa bo preiskava ugotavljala tudi, ali so posamezniki, ki so zadolženi za vodenje, nadzor in organizacijo dela policije, svoje delo opravljali strokovno ali na podlagi političnih usmeritev.