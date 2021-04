Medved obiskal lovišče in uničil krmišče za divje prašiče

Po kokošnjaku, čebelnjaku in balah sena je medved škodo povzročil tudi na krmišču za divje prašiče, s katerim upravlja Lovska družina Boč na Kozjaku. O lomastenju kosmatinca je lovce obvestil občan, ki je opazil sledi šap, ki jih bodo zdaj poskušali analizirati, da bi o gozdnem velikanu izvedeli kaj več.

Potem ko smo poročali o opažanjih in srečanjih z medvedi na Štajerskem in Koroškem, kjer so povzročili škodo na kmetijah, so medveda opazili tudi v bližini Velikega Boča. Predsednik Lovske družine Boč na Kozjaku Boris Mušič je namreč pojasnil, da jih je občan včeraj obvestil, da je videl sledi medveda.

FOTO: Lovska družina Boč na Kozjaku

"Kot upravljalci lovišča smo predstavniki lovske družine odšli na kraj dogodka in ugotovili, da je bil tam res prisoten medved," je povedal. Ogledali so si tudi krmišče za divje prašiče, ki je v bližini, in ugotovili, da je medved tam povzročil škodo. Ko so prišli na kraj, pa medveda ni bilo več.

FOTO: Lovska družina Boč na Kozjaku

Gre za prvi primer videnja oziroma opaženja medveda v njihovi lovski družini, je pojasnil Mušič in dodal, da so o prisotnosti medveda najprej obvestili Zavod za gozdove. Ker je medved za seboj pustil odtise šap, bodo izmerili njihovo širino, da bi lahko s pomočjo analiz ugotovili starost medveda. Upajo tudi, da bodo našli kakšno dlako, da bi lahko naredili analizo DNA in tako ugotovili še druge značilnosti kosmatinca.

Primerjava sledi FOTO: Lovska družina Boč na Kozjaku

Na krmišče, ki ga je medved obiskal, so poslali lovca, ki je ostal na opazovanju, če bi se medved vrnil, a zaenkrat ga še niso opazili. Sicer pa gre za območje, ki leži na nadmorski višini okoli 900 metrov, kjer se nahaja nekaj kmetij oziroma tam živijo ljudje, zato obstaja možnost, da bi medved med iskanjem hrane zašel tudi v njihovo bližino, je pojasnil Mušič. Previdnost tako ne bo odveč.