Medved o obstrukciji koalicije seje Knovsa: To obžalujemo

Na zaprti seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb so obravnavali poročilo o delu in finančnem poslovanju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) v letu 2020 ter program dela Sove za letos. Med drugim naj bi poročilo vključevalo več podrobnosti o sodelujočih na lanskih nasilnih izgredih pred parlamentom. Prav tako so na seji razpravljali tudi o vlogi in aktivnostih Sove, povezanih z neuradnim diplomatskim dokumentom (non paper) o Zahodnem Balkanu ter morebitnem vplivu dokumenta na nacionalno varnost Slovenije.

Več informacij je podal podpredsednik komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb Rudi Medved, ki se je uvodoma dotaknil obstrukcije s strani koalicijskih poslancev. Stranka SDS je okoli 12. ure namreč sporočila, da na sejah Knovsa ne bodo več sodelovali, "dokler ne bodo sklicane in nadaljevane tudi tiste seje, ki smo jih zahtevali mi". Medved je poudaril, da takšno potezo s stranki vladajoče stranke obžalujejo. Izpostavil je, da je osnovna naloga Knovsa, kot že ime pove, nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

"Kako se je sploh lahko zgodilo, da so Slovenijo sploh začeli povezovati z idejami, za katere smo mislili, da so že davno preživete," je o politiki glede Zahodnega Balkana dejal Medved."Od predsednika vlade Janeza Janšeše vedno pričakujemo bolj točna pojasnila,"je dodal.