Medved pri Idriji zašel na glavno cesto in prestrašil prebivalce

Člana Lovske družine Jelenk sta v četrtek zvečer Policijo obvestila, da so občani na glavni cesti med Spodnjo Idrijo in Dolenjo Trebušo, pod zaselkom Spodnja Kanomlja, srečali medveda. Ta se je prestrašil in stekel čez bližnji potok v gozd. "O srečanju z divjo zverjo so bile obveščene tudi druge pristojne službe," je povedal Dean Božnik s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

V naravnem okolju velike zveri srečamo oziroma vidimo le v redkih primerih, saj nas te živali običajno opazijo prej in se praviloma umaknejo, je zapisal Božnik.Do težav pri tovrstnih srečanjih lahko pride ob nekaterih posebnih okoliščinah, če na primer medveda s svojo prisotnostjo presenetimo in se znajdemo v njegovi neposredni bližini, ko nas ne pričakuje oziroma nima časa, da bi se človeku umaknil. Prav tako so ta srečanja nevarna v primerih, ko sprehajalec sreča medvedko z mladiči.

"Lastnikom psov priporočamo, naj imajo psa na sprehajalnih poteh v naravnem okolju vedno na povodcu. Psi, ki niso na povodcu, namreč lahko napadejo medveda, ker želijo zaščititi lastnika," opozarja Policija in dodaja: "Divja zver se bo branila, pes pa se bo najverjetneje prestrašil in pritekel nazaj k lastniku, s tem pa bo ogrožena tudi njegova osebna varnost."

Med hojo v naravnem okolju naj bodo pohodniki glasni oz. naj se med seboj pogovarjajo, saj bodo na ta način divjo zver opozorili na svojo prisotnost, medved pa se bo praviloma umaknil, so še izpostavili.