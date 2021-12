Medved: Samo strahopetci vladajo z odloki

Ali je namen napovedi o plačevanju stroškov varovanja protestov zastraševanje protestnikov? "Ne, nikakor ne. Mislim, da je vesoljni Sloveniji jasno, da je treba stroške pokriti. Glede na to, da imamo že več kot leto dni opravka z izigravanjem obstoječe zakonodaje, se mi zdi prav, da tisti, ki te zadeve organizirajo, plačajo dodatne stroške, ki jih ima s tem Policija," je dejal notranji minister Aleš Hojs.

Da gre za represijo, pa meni poslanec LMŠ Rudi Medved. "Notranji minister kaže ta izrazita nagnjenja k represivnemu obravnavanju tistih, ki so proti tej vladi. Gre za nov zastraševalni manever. Zakon o javnih zbiranjih pa je popolnoma jasen. Spet gre za popolno izigravanje zakonodaje, pravne podlage za kaj takega ni," je ocenil.

"Očitno je uporaba zakona za nekatere zastraševanje, jaz menim drugače," mu je odgovoril Hojs. Kot je pojasnil, je na družbenem omrežju Twitter uporabnike povprašal za mnenje, torej kdo naj poravna stroške, nastale z varovanjem shodov. Skoraj 70 odstotkov jih je odgovorilo, naj stroške poplačajo organizatorji, je povedal Hojs.

Medved je Hojsa opozoril, da ni jasno, kdo so organizatorji protestov. "Naredili ste spisek, ki ga sproti dopolnjujete. Spisek ljudi, za katere menite, da so organizatorji. Policiji ste dali nalogo in ta vas posluša." Hojs mu je odgovoril, da skrbi Policija za javni red in mir brez ministrovih navodil. "Državno odvetništvo ve, da pravne podlage za to ni. Na seji odbora so vam povedali, da jo iščejo, a je ne najdejo," je dejal Medved.

Hojs je pojasnil, da so z državnim odvetništvom dogovorjeni za srečanje, na katerem bodo iskali pravno podlago. Kje se zapleta? Kot je dejal Medved, 35. člen Zakona o javnih zbiranjih res govori o določenih primerih, ko naj bi organizatorji plačali stroške Policije. A problem je, da uradnih organizatorjev ni.

"Če mora nekdo poskrbeti za varnost in ostale ukrepe, potem pa se to izigrava več kot leto in pol, vsi vemo, kdo je to. Vi prepričujte vesoljno Slovenijo, da ne veste, kdo je organizator petkovih protestov," je dejal Hojs. Medved mu je odgovoril, da formalnopravno organizatorjev ni. "Vam se leto in pol smejijo zaradi teh pravnih telovadb, pravnega huliganstva."