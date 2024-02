Medved: Ustvarili smo razmere za prekinitev stavke operaterjev 112

"Smo na poti k temu, da začnemo pripravljati tudi vsebino stavkovnega sporazuma," je ocenil Rudi Medved. Kot pravi, so se z operaterji zbližali glede uvrstitve dispečerjev v plačne razrede, kar pa da se bo odvilo na osrednjih oz. stebrnih pogajanjih glede plač v javnem sektorju.

Sindikatu so konkretno stopili naproti glede nove kolektivne pogodbe za obrambo, zaščito in reševanje, po Medvedovih besedah se sindikalna stran strinja, da v tem delu nadaljujejo na stebrnih pogajanjih, do takrat pa sindikat pripravi vsebinska izhodišča, kaj naj ta kolektivna pogodba ureja in koga vse v tem sistemu naj zadeva.

S sindikatom so se dogovorili še, da ne bo zaostroval stavke, in ga pozvali k njeni prekinitvi, "da brez pritiska stavke v ozadju mirno sedemo in pripravimo stavkovni sporazum, ki bo zadovoljil obe strani," je povzel Medved.