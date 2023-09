Po vasi se sprehaja medved: 'Na potezi je država'

"Sem velik zagovornik narave, sobivanja, mislim pa, da mora država dati prednost prebivalcem, otrokom in ustrezno reagirati ," še pravi Brunšek in dodaja, da je zdaj na potezi država.

Z ministrstva za naravne vire in prostor ob tem pojasnjujejo, da lahko prebivalci v primeru neposrednega ogrožanja življenja ljudi in premoženja zaradi rjavega medveda pokličejo na številki 112 in 113. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) takšne klice nemudoma obravnava in strokovno presodi, ali in kako je treba ukrepati. Če ZGS oceni, da rjavi medved predstavlja nevarnost in ga je treba odvzeti iz narave, ministrstvo izda ustno odločbo za odstrel, ki jo mora izvršiti upravljavec lovišča, torej lovska družina, na območju katere je rjavi medved.

Kot so še dodali, so informacijo o pojavljanju medveda na območju Gradišča prejeli prejšnji teden, ta torek pa so ZGS pozvali k pripravi strokovnega mnenja. Medved se sicer tam zadržuje že več mesecev, prve informacije, da so ga opazili, namreč segajo že v maj.

Kako ravnati na območju, kje živijo tudi rjavi medvedi?

Medvedi se naseljem približujejo zaradi lahko dostopne hrane, ki jo dobijo v naseljih in njihovi okolici, opozarjajo na GZS. "Jesen je pri rjavem medvedu čas intenzivnega iskanja hrane za nabiranje zimskih zalog. Zato je prav zdaj še posebej pomembno, da na območju medveda pravilno ravnamo s smetmi, predvsem organskimi odpadki (ostanki hrane, tropine, klavniški odpadki ipd.). Če namreč medvedi ob človekovih bivališčih pogosto dobivajo nagrado v obliki hrane, začnejo redno zahajati v naselja."

Vsak od nas lahko za rešitev problematike naredi največ s tem, da poskusi preprečiti dostop medvedov do takšnih virov hrane, npr. z umikanjem bioloških odpadkov na medvedu nedostopen kraj, uporabo medvedovarnih kompostnikov in smetnjakov ter zaščito domačih živali, sadnega drevja in poljščin pred medvedom, dodajajo.