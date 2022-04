Medved z ovadbo proti Olaju in Travnerju

"Dr. Antonu Olaju očitamo eklatantno oviranje dela preiskovalne komisije. To se je pokazalo pri pričah, ki so bile zaslišanje pred komisijo. Tukaj smo vzeli pod drobnogled primer Tatjane Bobnar, ki jo je Olaj poskušal prestrašiti, da pred komisijo ne bi pričala o dejstvih. Olaj jo je podrobno zasliševal o vsem, kar je pričala pred komisijo. Želel je vplivati nanjo," je povedal Medved.

"Bivšega direktorja Travnerja krivimo lažnega pričanja pred preiskovalno komisijo. Najbrž je ponarodel stavek, da je dobil pogoj z Gregorčičeve, da zasede mesto samo zato, da bi se znebil Muženiča in Lindava. Tri priče so potrdile, da jim je Travner to tudi osebno povedal. Sam je to pričakovano zanikal. Po vse strokovnih utemeljitvah gre za sum krivega pričanja pred preiskovalno komisijo. Tožilstvo bo v nadaljevanju o tem presodilo."

Medved je povedal, da bo preiskovalna komisija DZ obvestila, da ni končala svojega dela v tem mandatu. "Zaslišali smo več kot 30 prič, dokazali praktično vse, kar smo nakazali tudi ob ustanovitvi komisije. Dokazali smo vmešavanje v delo Policije, politično kadrovanje in vmešavanje v predkazenske postopke."

Medved je že pred časom napovedal ovadbo zoper nekdanja šefa policije Juriča in Travnerja zaradi lažnega pričanja, zaradi oviranja dela komisije pa tudi proti Antonu Olaju. "Vsi trije direktorji zvesti vojščaki vladajoče politike," je takrat zapisal.

Na Medvedove napovedi o ovadbah je sicer pred časom že odgovoril tudi Olaj, ki je dejal, da zanika očitke predsednika komisije in napovedal vložitev ovadbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja krive ovadbe. "Če bo napovedana ovadba res vložena na tožilstvo, bom zaradi očitne odsotnosti elementov naznanjenega KD zoper podpisnika ovadbe podal kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja Krive ovadbe po 1. in 5. odst. 283. člena KZ-1."