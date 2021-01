Mladi medved se je kar tri ure navdušeno igral v snegu

Mladi medved, ki pozimi večino časa hibernira, se je te dni zelo razveselil snega, saj ga je ena od kamer, ki je nastavljena v naših gozdovih, da spremlja, kaj se dogaja z gozdnimi živalmi, zlasti risi, ki jih spremljajo v okviru projekta LIFE Lynx, posnela, kako se kar tri dolge igra v snegu. Tako se lahko v posnetku, ki so nam ga posredovali in je objavljen tudi na Facebook profilu Life Lynx, na lastne oči prepričate, kakšno navdušenje je na snegu prevzelo mladega medveda, ki se kar ni in ni naveličal valjanja po snegu.

Mnogi so posnetek komentirali, da so pričakovali, da medved pozimi spi v svojem brlogu, a so jim strokovnjaki pojasnili, da medved pozimi v glavnem hibernira, kar pa ne pomeni, da se občasno ne odpravi na sprehod v naravo in v lov za kakšnim obrokom. Zato ni presenetljivo, če ste te dni v snegu opazili medvedje sledi.

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je sicer reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Populacija je namreč izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. Stopnjo sorodnosti je tako potrebno znižati, in sicer z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene populacije. Zaenkrat so se doselitve že dokazale za učinkovite, saj je slovenska risinja Tea že skotila tri mladiče, najverjetneje z doseljenim risom Gorujem.