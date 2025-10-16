Svetli način
Slovenija

Medved vse bližje Ljubljani, stroka opozarja: Preveč jih je

Ljubljana, 16. 10. 2025 07.57 | Posodobljeno pred 55 minutami

Nuša Dekleva
64

Po krajih, kjer medvedi že zdaj vdirajo na dvorišča hiš in brskajo po zabojnikih s hrano, je zdaj na nogah tudi stroka. Ta je jasna – medvedov je preveč. Strokovnjake pa skrbijo tudi informacije, da naj bi na Ministrstvu za naravne vire in prostor pripravljali spremembo strategije upravljanja z medvedi, po kateri bi število teh živali med drugim uravnavali s kontracepcijo in prenehanjem krmljenja. Takšen pristop se jim zdi ideološko motiviran in neučinkovit.

Sredi belega dne, medved v bližini Podkraja. Prizor, ki bo, tako Klemen Jerina iz Biotehniške fakultete, potem ko je upravno sodišče v začetku julija do preklica zadržalo odločbo o odstrelu 206 medvedov, vse pogostejši. "Tukaj je pač šlo eno leto mimo. Številčnost bo šla na 1100 in iskreno me je strah, kako bomo v drugo pomlad stopili. Je bilo že letos mini obsedno stanje po velikem delu Slovenije," je zaskrbljen. 

Idealno število medvedov v našem prostoru se po ocenah stroke giblje okoli 800, trenutno pa jih je približno 950. In če smo bili na področju upravljanja z rjavim medvedom dolga leta evropski zgled, se po mnenju stroke zdi, da se zadnje čase vse bolj odmikamo od znanstvenih temeljev. Kar potrdi tudi Jerina: "Kar naenkrat ti na znanosti temelječi ukrepi, preverjeno učinkoviti, se jih opušča, zanika in se brez kakšnih resnih argumentov, brez kakšne resne odprte debate poskuša vsiliti ali pa predlagati, jaz jim rečem alternative." Kot je na primer kontracepcija.

"Na svetu so bile opravljene tri študije, kar pomeni, da imamo zelo majhno število znanstvenih informacij, ki bi nam omogočile opraviti varno to alternativno metodo," je jasen Gorazd Venguš z ljubljanske Veterinarske fakultete. Jerina pa: "Razum ali pa logika ti pravi, kot prvo greš spreminjati nekaj, ko vidiš, da ne dela, in če nekaj dela in greš to spremeniti z nečim, kar ne dela, je to strel v koleno."

Stroka tako opozarja, da je opuščanje preizkušenih praks nevarno. In če se število ne bo zmanjšalo, bo konfliktov vedno več. "Ko tega prostora, ki je dlje od človeka, začne zmanjkovati, se bo začel odseljevati v bližino naselij," opozarja Jerina. 

Tako že zdaj medvedje vedno bolj pogumno na Rakitni brskajo po zabojnikih za smeti, pred nekaj dnevi pa so se v bližini Beričevega pri Ljubljani sprehajali ob cesti. O tem, kaj se bo dogajalo z odstreli, bo sodišče začelo odločati 6. novembra, ko bo potekala sodna obravnava.

KOMENTARJI (64)

slo rodoljub
16. 10. 2025 08.51
+1
Ko bojo še romi bližje Ljubljani bo se pa tudi kaj naredilo glede romskega vprašanja
ODGOVORI
1 0
supergigi
16. 10. 2025 08.51
Ko bodo medoti udarili nazaj bo šele hudič 🐻
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
16. 10. 2025 08.51
+1
Kako lahko pričakujete, da v gozdovih in njihovem obrobju ne bo divjih živali. Povsod po svet je tako. Nehajte rinit na njihova področja, ukinite tisti odlok, da ni več mrhovišč, pa tudi medvedi, volkovi, lisice in druga divjad ne bodo več rinili proti mestom.
ODGOVORI
1 0
ajdanakolesu
16. 10. 2025 08.50
Kupim klobase !
ODGOVORI
0 0
iskriv
16. 10. 2025 08.48
+0
Ta vlada je dala zeleno luč za odstrel 120 medvedov in koliko so jih lovci v tem času odstrelili !0!nič . Rakitniški lovci so dejali , kdo bo pa stražil ponoči in streljal medvede in potem KOVŠCA pljuva po ministrstvu za okolje in prostor in vlado , lovci pa svoje osnovne naloge ne izvršijo .
ODGOVORI
3 3
theZ
16. 10. 2025 08.50
+1
Odstrel je bil vstavljen zaradi tožbe NVO-jev, bolje poslušaj naslednjič...
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
16. 10. 2025 08.46
-4
Menim da bi evropa morala pričeti s strategijo postopnega vračanja življenskega prostora divjim živalim v Evropi. Prostora ki jim ga je človek odvzel. Imajo to pravico
ODGOVORI
2 6
BBcc
16. 10. 2025 08.46
+3
Predlagam. Vsak enega v svoje stanovanje. Pa jih je še premalo.😅😝 Regulacija medvedov tako ali drugače je edina rešitev.
ODGOVORI
4 1
Wolfman
16. 10. 2025 08.45
+4
Lačne živali je treba nafutrati, in ali se strinjate? In bi imeli npr. ob poti PST par mrhovišč, povrh še kot atrakcija za turiste, kar je za mestna gospoda Ljubljane ključnega pomena.
ODGOVORI
4 0
Lidija Brence
16. 10. 2025 08.45
+2
nevladnikom jih na vrtove naselite
ODGOVORI
3 1
txoxnxy
16. 10. 2025 08.48
+1
Niso sposobni imeta vrta .
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
16. 10. 2025 08.44
-1
Ene pa res frustrira to da ne živijo v Ljubljani izgleda. So kot pokvarjena plošča
ODGOVORI
3 4
Prototip
16. 10. 2025 08.43
+10
Ko so včasih za to skrbeli lovci,ni bilo problemov,odkar pa nevladniki in raznorazni zaščitniki vtikajo nos v tuje probleme,gre pa vse v k,,,. tako kot povsod,kamor se vtaknejo.
ODGOVORI
11 1
BBcc
16. 10. 2025 08.47
Res je. Oni ne skrbijo za mdvede. Ampak samo govorijo.
ODGOVORI
0 0
DEBELA OLIVA
16. 10. 2025 08.42
+5
Ta vlada se ukvarja sama s seboj, povzroči problem potem naredi študijo kako bo problem rešila, skliče "strokovnjake" NVO za medvede, NVO za volke .... in potem začne zbirat denar za odpravo anomalije ki jo je samo povzročila ...
ODGOVORI
7 2
McGregor---
16. 10. 2025 08.39
+14
Na Rožnik ene tri spustiti, bo hitro drugo razmišljanje blokovskih strokovnjakov
ODGOVORI
15 1
assassin911
16. 10. 2025 08.38
+3
Dokler niso sredi Ljubljane je še vse ok, vprašajte poklukarja.
ODGOVORI
4 1
koral45
16. 10. 2025 08.36
+10
Ja če se pa Ljubljani približa, je pa stvar resna, to pa ne.
ODGOVORI
11 1
BBcc
16. 10. 2025 08.48
Tudi če se ne. Ljubljančanom tako rečejo in takoj do za regulacijo medvedov.
ODGOVORI
0 0
Rock8
16. 10. 2025 08.33
+7
To je norost.ljudje bodo začeli jemati stvari v svoje roke,potem bo šele veselo...lovci,čimprej puške v roke in pa uvesti nazaj mrhovišča oz.krmišča
ODGOVORI
7 0
Blue Dream
16. 10. 2025 08.29
-6
Predvsem je ljudi preveč. Od leta 95 se je človeška populacija namnožila iz 5ih miljard na 8 miljard. Postali smo invazivna vrsta in podiramo ravnovesje. V naravi je 8,2 miljona različnih živalskih vrst in rastlin ki tvorijo celoto imenovano narav
ODGOVORI
5 11
trac
16. 10. 2025 08.35
+5
V Sloveniji se je človeška populacija bore malo namnožila. Vse bolj gre v obratno smer. Je pa res, da zaradi svoje 'lagodnosti' preveč posegamo v naravo in krčimo prostor ostalim bitjem.
ODGOVORI
5 0
peglezn
16. 10. 2025 08.36
+4
zdaj pa še hipotezo na Slovenijo potegni?
ODGOVORI
4 0
NotMe
16. 10. 2025 08.37
+7
In kaj ima Slovenija z eksplozijo števila indijcev in podsaharcev?
ODGOVORI
7 0
Blue Dream
16. 10. 2025 08.39
-2
trac Narava ne ve kaj je to Slovenija
ODGOVORI
1 3
Blue Dream
16. 10. 2025 08.40
-4
Živimo na planetu Zemlja ne v Sloveniji
ODGOVORI
0 4
Nianana95
16. 10. 2025 08.43
+2
BlueDream. Globalno imaš prav, samo z omenjenimi medvedi pa to nima veze.
ODGOVORI
2 0
Buča hokaido
16. 10. 2025 08.45
NotMe, ima. Ker ti Indijci in Podsaharci potem prihajajo k nam, ker imajo doma premalo prostora in hrane.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
16. 10. 2025 08.45
-2
Poglej si zemljevid evrope in območja gozdov evrope in se vprašaj kam medved sploh lahko še gre?
ODGOVORI
0 2
NotMe
16. 10. 2025 08.52
Buča, že že, ampak zanje hiška na obrobju gozda ni primerna, le namestitev v dvosobnem stanovanju v mestu je ok.
ODGOVORI
0 0
supergigi
16. 10. 2025 08.27
-4
🐻 👍
ODGOVORI
1 5
Nianana95
16. 10. 2025 08.27
+10
Ne vem zakaj imamo stroko, če se politika vtikuje v take reči o čem nima pojma! Da Tine sploh tukaj ne omenim.
ODGOVORI
10 0
Japa Jade
16. 10. 2025 08.33
-2
Toliko imaš opravka s to Tino, da se mi zdi, da preveč desno roko uporabljaš.
ODGOVORI
3 5
Nianana95
16. 10. 2025 08.41
+3
Ne samo pamet uporabljam. In koliko vem je ravno ona posegla, da je nekdo v lovski zvezi izgubil službo, ker ji je povedal v obraz kaj ji gre.
ODGOVORI
3 0
kita 1111
16. 10. 2025 08.26
+5
Seveda je potrebno živali zaščitit ampak do določene mere
ODGOVORI
5 0
