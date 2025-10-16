Medved vse bližje Ljubljani, stroka opozarja: Preveč jih je

Sredi belega dne, medved v bližini Podkraja. Prizor, ki bo, tako Klemen Jerina iz Biotehniške fakultete, potem ko je upravno sodišče v začetku julija do preklica zadržalo odločbo o odstrelu 206 medvedov, vse pogostejši. "Tukaj je pač šlo eno leto mimo. Številčnost bo šla na 1100 in iskreno me je strah, kako bomo v drugo pomlad stopili. Je bilo že letos mini obsedno stanje po velikem delu Slovenije," je zaskrbljen.

Idealno število medvedov v našem prostoru se po ocenah stroke giblje okoli 800, trenutno pa jih je približno 950. In če smo bili na področju upravljanja z rjavim medvedom dolga leta evropski zgled, se po mnenju stroke zdi, da se zadnje čase vse bolj odmikamo od znanstvenih temeljev. Kar potrdi tudi Jerina: "Kar naenkrat ti na znanosti temelječi ukrepi, preverjeno učinkoviti, se jih opušča, zanika in se brez kakšnih resnih argumentov, brez kakšne resne odprte debate poskuša vsiliti ali pa predlagati, jaz jim rečem alternative." Kot je na primer kontracepcija.