Medveda Mitka evtanazirali, ministrstvo novica presenetila

Kot so zapisali na ministrstvu, je bil medved Mitko eden od zadnjih štirih medvedov, za katere so pristojne institucije izdale dovoljenje za bivanje v ujetništvu do njihove smrti, in sicer med letoma 2004 in 2006. Pozneje je bila uveljavljena nova uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, ki zadrževanja osebkov, odvzetih iz narave, ne dovoljuje več.

Na ministrstvu za naravne vire so informacijo o evtanaziji Mitka zaradi slabega zdravstvenega stanja prejeli danes, novica pa jih je presenetila. "Po informacijah Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bil razlog napredovano srčno popuščanje, ob posegu pa je bil prisoten tudi veterinarski inšpektor. Obvestilo nas je presenetilo, saj je veterinarska inšpekcija ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano doslej poročala, da je zdravstveno stanje medvedov dobro," so zapisali.