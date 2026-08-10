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Slovenija

Medveda opazili v naselju, prevrnil je smetnjake

Idrija, 10. 08. 2026 15.35 pred 20 minutami 1 min branja 3

Avtor:
D.L.
Rjavi medved

Potem ko je dobila obvestilo, da so v naselju Spodnja Kanomlja v občini Idrija opazii medveda, je policija razmere peverila tudi na terenu. Ugotovila je, da je žival ponoči prevrnila zabojnika ta smeti. Medved se človeku sicer praviloma izogiba, zato ga ne vznemirjajmo, se mu ne približujmo in ga ne poskušajmo privabljati s hrano.

V nedeljo dopoldne so policisti dobili obvestilo, da so na območju Spodnje Kanomlje v občini Idrija opazili medveda. Na kraju so ugotovili, da je žival ponoči prevrnila dva zabojnika za odpadke. O kosmatem obiskovalcu so obvestili tamkajšnje lovce, ki so se odpravili na območje, ter pristojno ministrstvo, je sporočil predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

"Ob pojavu medveda občanom svetujemo previdnost in spoštljivo ravnanje do divjih živali. Medved se človeku praviloma izogiba, zato ga ne vznemirjajmo, se mu ne približujmo in ga ne poskušajmo privabljati s hrano. Ob morebitnem srečanju z medvedom ostanimo mirni, mu omogočimo dovolj prostora za umik in se počasi umaknimo. Pomembno je tudi, da v naravi ne puščamo hrane ali drugih odpadkov, ki bi lahko privabili divje živali v bližino naselij," je Božnik ob tem natresel mnekaj nasvetov, kako ravnati ob srečanju z medvedom. 

O morebitnih ponavljajočih se oziroma nenavadnih opažanjih medveda naj občani obvestijo pristojne službe, je še dodal. 

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KOMENTARJI3

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grumf
10. 08. 2026 15.58
Hit puške vn pa baaaammmmm
Odgovori
-1
0 1
Rock8
10. 08. 2026 15.54
To pa tako ne bo šlo...kje so lovci?
Odgovori
-1
0 1
Kameleon Kiddo
10. 08. 2026 15.59
Pa kaki ded si ti da te morajo lovci reševat? Zvinčemk si obesi okoli vrata pa se sprehodi svobodno po gozdu. Nic ti neo. Če pa bo pa pač glej tudi v avtu lahko nastradas mimo grede. Sprejmi. Nazdravje in živeli
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