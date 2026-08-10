Medveda opazili v naselju, prevrnil je smetnjake

V nedeljo dopoldne so policisti dobili obvestilo, da so na območju Spodnje Kanomlje v občini Idrija opazili medveda. Na kraju so ugotovili, da je žival ponoči prevrnila dva zabojnika za odpadke. O kosmatem obiskovalcu so obvestili tamkajšnje lovce, ki so se odpravili na območje, ter pristojno ministrstvo, je sporočil predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

"Ob pojavu medveda občanom svetujemo previdnost in spoštljivo ravnanje do divjih živali. Medved se človeku praviloma izogiba, zato ga ne vznemirjajmo, se mu ne približujmo in ga ne poskušajmo privabljati s hrano. Ob morebitnem srečanju z medvedom ostanimo mirni, mu omogočimo dovolj prostora za umik in se počasi umaknimo. Pomembno je tudi, da v naravi ne puščamo hrane ali drugih odpadkov, ki bi lahko privabili divje živali v bližino naselij," je Božnik ob tem natresel mnekaj nasvetov, kako ravnati ob srečanju z medvedom.

O morebitnih ponavljajočih se oziroma nenavadnih opažanjih medveda naj občani obvestijo pristojne službe, je še dodal.