Medveda pri Pivki niso odstrelili

Ustno odločbo za izjemni odstrel medveda je Agencija RS za okolje (Arso) sprejela na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), potem ko je na omenjenem območju v tednu dni prišlo do dveh srečanj človeka s to zverjo.

V ponedeljek, 9. avgusta, se je v bližini naselja Šilentabor v občini Pivka v večernih urah zgodilo srečanje medveda in človeka, pri čemer je človek utrpel telesne poškodbe, so za STA v minulih dneh pojasnili na Arsu. Nato je v petek, 13. avgusta, v dopoldanskem času medved na pašniku nad Knežakom v bližini Šembij skušal napasti konje. Konji so se preplašili, pri tem pa je bila poškodovana oseba, ki je bila v tem času pri konjih na pašniku.

"Ker sta se v kratkem času zgodila dva dogodka bližnjega srečanja z osebkom rjavega medveda, je ZGS ocenil, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Zato in tudi zaradi preprečitve resne škode na tem omejenem območju je ZGS podal mnenje za izjemni odvzem iz narave z odstrelom enega osebka vrste rjavi medved," so navedli na Arsu.

Odločba je bila izdana za enega rjavega medveda na območju pašnikov med Šilentaborom in Šembijami, ker naj bi šlo v obeh omenjenih primerih, glede na znane okoliščine, zelo verjetno za istega medveda. A žival ni bila odstreljena, so danes za STA povedali na Arsu.

Ob tem so dodali, da se na terenu stanje spremlja. "V primeru, da bo Arso obveščen o novih dejstvih, jih bomo preučili in odločili," so navedli glede tega, ali bo izdana nova odločba.