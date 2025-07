V svojem bazenu zalotili medveda: 'Zbudilo me je čofotanje'

A glavno vprašanje je, ali se tovrstni primeri dogajajo, ker je medvedov enostavno preveč. Po ocenah Zavoda za gozdove jih je pri nas okoli 950, v gozdovih pa naj bi bilo prostora za največ 800. "Mlajši medvedi, ker so odrinjeni iz osrednjega območja gozdov, iščejo nov življenjski prostor in vire hrane," še pove Marenče.

Zaskrbljujoče je, da ga nista motila ne luč ne hrup. "To pomeni, da pričenja izgubljati primarni strah pred človekom, kar potencialno lahko ogroža tudi človeka," pove Miha Marenče iz Zavoda za gozdove. Za takšne medvede se običajno odredi izredni odstrel. To, da je sodišče ustavilo reden odstrel medvedov, na to nima nobenega vpliva. "Izda se po drugem postopku," doda.

Ena od ulic je za enega od mladih medvedov zadnje čase postala redna 'izletniška točka'. Pred nekaj dnevi se je celo okopal v bazenu pred hišo. "Zbudilo me je čofotanje vode, najprej misliš, da si narobe slišal, a ne, potem pa greš bližje, vzameš svetilko in vidiš medveda. Saj videti je prisrčen, ni pa ravno fajn," razlaga domačinka Tjaša.

Toda civilna družba, v tem primeru Alpe Adria Green, s katerimi nam danes ni uspelo stopiti v stik, se z ocenami uradne stroke ne strinja. In to je razlog, da skoraj vsako leto o odstrelu odločajo sodišča.

Njihove trditve, da čisto vseh varnostnih ukrepov ne izvajamo, delno držijo, v Cerknici namreč nismo videli medovarnih smetnjakov kot denimo na Rakitni. Toda tudi to ni čaroben ukrep, ki vse reši. "Problem so zelenjavni vrtovi, problem so jeseni, zdaj, ko bo sadje," pravi župan Cerknice.

Res je tudi, da se je položaj precej poslabšal pred dobrimi 20 leti, ko so lovci prenehali postavljati mrhovišča. "Bila so daleč od naselij in tam so se medvedi zadrževali," dodaja.

V resnici mrhovišča sama niso prepovedana. Evropska pravila o varni hrani le zapovedujejo, da se meso medveda, ki se je hranil na klasičnem mrhovišču, ne sme znajti na krožniku. Tako je ravnanje z medvedi povezano tudi s samofinanciranjem lovskih organizacij in interesi turizma. Medvedje meso je namreč posebnost naše kulinarike.