"Medvedek Paddington v džungli" – nova kino uspešnica iz priljubljene britanske franšize!

Sodeč po odzivu britanskega občinstva in filmskih kritikov oboževalci franšize, otroci in družine po vsem svetu, nimajo razloga za strah.

Potem ko je Paul King režiral prva dva igrano-animirana dela o najbolj priljubljenem britanskem medvedku in so mu številni pripisali zaslugo za izjemni uspeh bodisi po izkupičku kot prejetju uglednih nagrad, sta tako občinstvo kot kritika z nestrpnostjo pričakovala, kako se bo v tretjem delu izkazala nova režijsko-scenaristična ekipa.

Ko Paddington izve, da je njegova teta Lucy izginila iz doma za upokojene medvede v perujski džungli, se z družino Brown odpravi na dolgo pot in nevarno pustolovščino skozi pragozd, kjer se bodo morali spopasti s težkimi ugankami, z zagonetnimi raziskovalci in z zelo dolgo zakopano skrivnostjo legendarnega El Dorada.

Film se je v britanskih kinematografih začel predvajati novembra lani in že na začetku podrl dva rekorda! Bil je film z najuspešnejšo britansko premiero po Bondovem Ni čas za smrt iz leta 2021, poleg tega pa je dosegel še boljši rezultat kot prva dva filma o Paddingtonu, ki sta prejela številne nagrade in prav tako navdušila obiskovalce kinematografov. Na priljubljeni spletni strani Rotten Tomatoes ima po kar 60 recenzijah kritikov oceno 93 %.

V nasprotju s prvim in drugim filmom je pri tretjem delu sodelovala nova režijsko-scenaristična ekipa. Režiser Dougal Wilson je požel pohvale kritikov zaradi uspešnega prevzema vajeti od Paula Kinga, režiserja predhodnih filmskih priredb, novi scenaristi – Mark Burton, James Lamont in Jon Foster – pa so se izkazali z vnosom nove svežine, izvirnosti in zabavne spremembe okolja, ki zgodbi dodaja še več pustolovskega duha in razburjenja.

V glavnih vlogah nas bodo navdušili Hugh Bonneville kot Henry Brown, Madeleine Harris in Samuel Joslin kot Judy in Jonathan ter Jim Broadbent kot Samuel Gruber in JulieWalters kot gospa Bird, Emily Mortimer pa je zamenjala Sally Hawkins v vlogi Mary Brown. Tu je seveda tudi BenWhishaw, ki je v izvirniku dal glas medvedku Paddingtonu, igralski zasedbi pa se tokrat pridružita še legendarni Antonio Banderas kot veliki pustolovec in mornar Hunter Cabote ter slavljena Olivia Colman kot častna mati, ki morda skriva ključ o izginotju tete Lucy.

Napoveduje se že četrti del, ki so ga prav tako navdihnili romani o Paddingtonu Michaela Bonda, ter spin-off serija o medvedku. Do takrat pa hitro v kino s svojimi najmlajšimi, saj bo "Medvedek Paddington v džungli" zelo kmalu v naših dvoranah in se že veseli novih oboževalcev.

Film bo na ogled samo v sinhronizirani različici in priljubljenemu medvedku, kot naročeno, posoja glas Mirko Medved. Poleg njega so tu še:

Aleksander Golja kot očka Henry

Tina Ogrin kot mama Mary

Primož Ekart kot Hunter Cabote

Zoja Trbovc Mihajlović kot Gina Cabote

Damjana Novak Golavšek kot častna mati

Maja Končar kot gospa Bird

Nadja Jarc kot teta Lucy

Urša Kavčić kot Judy

in

Rok Mlinar kot Jonathan





Naročnik oglasne vsebine je Confilm.