V Ljubljani na stiske zlorabljenih otrok opozarja ogromen plišasti medvedek

Skoraj vsak peti otrok doživlja spolno nasilje. Ker je to pri nas še vedno tabu tema, nasilje ostaja med štirimi stenami doma, otroci pa večinoma ne dobijo nikakršne pomoči. V času covida-19 se je nasilje med štirimi stenami povečalo za deset odstotkov. Policija v Sloveniji letno obravnava okoli 80.000 različnih kaznivih dejanj nad otroki, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju. Ta številka pa predstavlja le vrh ledene gore, saj večina družinskega nasilja ostaja neprijavljena.

Evropske raziskave kažejo, da v otroštvu spolni napad doživi od deset do dvajset odstotkov otrok. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je žrtev spolne zlorabe vsaka peta deklica in vsak sedmi deček. Na stiske otrok, ki so preživeli spolno zlorabo in potrebujejo našo pomoč, bo tako vse do 9. novembra pred Lutkovnim gledališčem v Ljubljani opozarjal ogromen plišasti medvedek, ki je del kampanje "Če prijaviš, lahko ustaviš!", ki jo izvaja Lunina vila, Inštitut za zaščito otrok.

icon-expand Medvedek pred Lutkovnim gledališčem FOTO: Lunina Vila

"Pred lutkovnim gledališčem v Ljubljani smo postavili interaktivno vitrino z velikim medvedkom, kjer lahko s pritiskom na gumbek slišite pretresljive zgodbe, ki jih medvedku zaupajo otroci in s katerimi se srečujemo v Lunini vili. Hkrati lahko posnamete tudi sporočilo za vse otroke, ki doživljajo nasilje. Tople besede jim bodo polepšale dan. Otroci so nemočni in naša odgovornost je, da jim pomagamo. To lahko storimo s prijavami in z lajšanjem dostopa do strokovne psihoterapevtske obravnave. Sredstva v okviru kampanje zbiramo s SMS-sporočili in posebnimi 'medvedki podpore'," poudarja Jerica Okorn, predstavnica Lunine Vile, in dodaja: "Nasilje nad otroki se je v času epidemije povečalo kar za deset odstotkov, posledice, ki jih zloraba pusti na otrocih, pa so nepredstavljive. S kampanjo želimo opozoriti na to, kako pretresljiva izkušnja je za otroka spolna zloraba, ter da je nanjo treba opozoriti. Okrevanje po zlorabi je dolgotrajno, otrok, ki je doživel spolno zlorabo, pa nujno potrebuje ustrezno psihosocialno pomoč."

Vsak peti otrok trpi zaradi spolnega nasilja, če k temu prištejemo še čustveno in fizično nasilje, pa je ta številka še bistveno večja. Slovenska Policija letno obravnava okoli 80.000 različnih kaznivih dejanj nad otroki, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju. Pomembno je, da se otroke, ki so v situacijah nemočni, takoj zaščiti, kakršno koli zlorabo otrok pa prijavi, lahko tudi anonimno na številko 080 12 00. Vse vrste fizičnega, psihičnega nasilja, zanemarjanja in zlorab je namreč treba čim prej prijaviti, da se prenehajo, nato pa je pomembno otroku zagotoviti tudi ustrezno psihosocialno pomoč. Če poznate otroka, ki je žrtev nasilja oziroma nasilje doživljate sami, lahko pristojne organe o tem obvestite z oddajo anonimne prijave. Postopek anonimne prijave je preprost in je prvi korak v zagotavljanju pomoči tistim, ki jo nujno potrebujejo.

