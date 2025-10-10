Svetli način
Slovenija

Medvedi na Rakitni so se zdaj lotili že hišnih smetnjakov

Rakitna, 10. 10. 2025 19.45 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Staša Lozar
Komentarji
9

Le dve noči sta minili, odkar so na Rakitni prestavili otok za smeti v središče naselja, da bi odvrnili medvede, ki so stikali po smeteh. Toda medvedi so našli nov način, kako priti do hrane. Zdaj so se lotili manjših kant na zasebnih dvoriščih, kar so ujele tudi kamere. In kaj bodo zdaj naredili? Bo ministrstvo izdalo nove odločbe za odstrel?

Tako glasno prevrača kante, da vse zbudi. In potem nima nobenega strahu, ne pred lučjo, ne pred ljudmi - tako medvedje nočno vztrajno brskanje za smetmi minulo noč opisujejo na Rakitni. Udomačili so se, počutijo se varne, pravijo.

Namen umika velikih kant v središče naselja je sicer bil odvrniti medvede od iskanja hrane v bližini stanovanjskih hiš, a česar so se domačini bali, se je potrdilo v zgolj dveh nočeh. Ker ni več velikih košev na robu gozda, medvedi prihajajo do malih kant pri hišah. "Niso bile problem samo smeti, kar zdaj vidmo, iščejo tudi sadje, če ga je morda še kaj ostalo, pod drevesi, na drevesih, pa kakšne vrtnine," pravi Barbara Kovačič iz Krajevne skupnosti Rakitna.

Medved pri hišnem smetnjaku na Rakitni
Medved pri hišnem smetnjaku na Rakitni FOTO: POP TV

Ni pa premik velikih kant zvabil zveri do središča s kontejnerji.Lovci, kot pravijo, zdaj vsako jutro pregledajo koše v središču naselja, vendar za zdaj ni sledov, da bi medvedi prišli do ekološkega otoka.

In če krajani navajajo, da so o približevanju medveda hišam ob gozdu minulo noč obveščali policijo, pa na ministrstvu za naravne vire pravijo, da ne pripravljajo kakršnekoli nove odločbe za odstrel, po izteku tiste za odlov večje medvedke z mladičem."Če bo Zavod za gozdove Slovenije strokovno ugotovil, da na območju še vedno obstaja nevarnost za življenje, zdravje in varnost ljudi, bo ministrstvo izdalo novo odločbo," zagotavlja Mateja Blažič z ministrstva za naravne vire in prostor.

Medtem ko ministrstvo sproti izdaja izredne, pa na sodišču čaka odločba za redni odstrel 206 medvedov, zaradi upravnega spora, ki ga je sprožila organizacija Alpe Adria Green. 6. novembra je narok, lovci pa  ogorčeni, da prelaganje odstrela pomeni velike težave."Vlada je dala prepozno to vlogo, oni pa kalkulirajo in pritožijo zadnji dan, in potem se to zavleče, da se lov ne more izvajati;" se huduje Marjan Šivic, starešina Lovske družine Rakitna.

Medvedke so namreč v tem času že spet breje. Spomladi bo medvedov še več, tiste, ki že zdaj nimajo prostora v gozdu, pa bodo polegale bližje ljudem. "Boljše, večje medvedke, bodo zasedle boljše brloge, tamale pa koderkoli, imamo same probleme s tem," pravi Šivic.

So pa lovci in ministrstvo enotni - da je hrana preveč dostopna, da ljudje ne bi smeli ničesar metati niti v koše pred hišami, kaj šele postavljati kompostov. "Če pride do take situacije, kot je letos na Rakitni, je tisti prvi nujni hitri ukrep, da se dostop do hrane umakne," poudarja Blažičeva.

Ker tudi če medved ta čas išče hrano, da si ustvari tolščo za mraz, pa v milih zimah ostaja aktiven. In tja, kjer enkrat najde priboljške, se z navdušenjem vrača.

medved rakitna smeti
  • Regal
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
10. 10. 2025 20.05
Reveži so lačni
ODGOVORI
0 0
aljoteam
10. 10. 2025 20.03
+2
Nastavljajo jim hrano... Kdaj se bodo, kot drugje po svetu, kjer živijo medvedi , naučili postavljati smetnjake, ki jih medvedi ne morejo prevrniti in odpreti. Če jim ne bodo ponujali hrane, jih tudi v naselja 100% ne bo...
ODGOVORI
2 0
Bogo30
10. 10. 2025 20.02
+1
9.10.2025 ob 18:50 je pred mano tekel medved po regionalni cesti na Bločicah.
ODGOVORI
1 0
Rainbow warrior
10. 10. 2025 20.01
Ne vem zakaj jim ne nasujejo hrane nekje sredi gozda namesto odstrela. Kako tem ljudem ni jasno da so tudi živali lačne in zato pač grejo tja kjer je hrana.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
10. 10. 2025 20.01
+1
Potem pa naj jih ti loleki iz ministrstva hranijo 4 km izven Rakitne!
ODGOVORI
1 0
asdfghjklč
10. 10. 2025 20.01
ko bomo viška migrantov natirali nazaj iz slovenije, tisti, ki izvajajo pedofilijo, posilstva in ostala kazniva dejanja, takrat lahko tudi medote ... do takrat so pa medoti veliko manj nevarni od migrantov.
ODGOVORI
0 0
patroljub
10. 10. 2025 19.56
+2
Medoti se znajdejo za razliko od nas homo sapiensov
ODGOVORI
2 0
PoldeVeliki
10. 10. 2025 19.54
+3
Kaj pa golboovega migranta iz Nove Gorice kateri je pobegnil čez okno sodišča so že našli ?
ODGOVORI
4 1
Five -O
10. 10. 2025 19.56
+3
Baje je skočil iz drugega štuka, škoda, da se je pobral
ODGOVORI
3 0
