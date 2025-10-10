Medvedi na Rakitni so se zdaj lotili že hišnih smetnjakov

Le dve noči sta minili, odkar so na Rakitni prestavili otok za smeti v središče naselja, da bi odvrnili medvede, ki so stikali po smeteh. Toda medvedi so našli nov način, kako priti do hrane. Zdaj so se lotili manjših kant na zasebnih dvoriščih, kar so ujele tudi kamere. In kaj bodo zdaj naredili? Bo ministrstvo izdalo nove odločbe za odstrel?

Tako glasno prevrača kante, da vse zbudi. In potem nima nobenega strahu, ne pred lučjo, ne pred ljudmi - tako medvedje nočno vztrajno brskanje za smetmi minulo noč opisujejo na Rakitni. Udomačili so se, počutijo se varne, pravijo. Namen umika velikih kant v središče naselja je sicer bil odvrniti medvede od iskanja hrane v bližini stanovanjskih hiš, a česar so se domačini bali, se je potrdilo v zgolj dveh nočeh. Ker ni več velikih košev na robu gozda, medvedi prihajajo do malih kant pri hišah. "Niso bile problem samo smeti, kar zdaj vidmo, iščejo tudi sadje, če ga je morda še kaj ostalo, pod drevesi, na drevesih, pa kakšne vrtnine," pravi Barbara Kovačič iz Krajevne skupnosti Rakitna.

Medved pri hišnem smetnjaku na Rakitni FOTO: POP TV icon-expand

Ni pa premik velikih kant zvabil zveri do središča s kontejnerji.Lovci, kot pravijo, zdaj vsako jutro pregledajo koše v središču naselja, vendar za zdaj ni sledov, da bi medvedi prišli do ekološkega otoka. In če krajani navajajo, da so o približevanju medveda hišam ob gozdu minulo noč obveščali policijo, pa na ministrstvu za naravne vire pravijo, da ne pripravljajo kakršnekoli nove odločbe za odstrel, po izteku tiste za odlov večje medvedke z mladičem."Če bo Zavod za gozdove Slovenije strokovno ugotovil, da na območju še vedno obstaja nevarnost za življenje, zdravje in varnost ljudi, bo ministrstvo izdalo novo odločbo," zagotavlja Mateja Blažič z ministrstva za naravne vire in prostor. Medtem ko ministrstvo sproti izdaja izredne, pa na sodišču čaka odločba za redni odstrel 206 medvedov, zaradi upravnega spora, ki ga je sprožila organizacija Alpe Adria Green. 6. novembra je narok, lovci pa ogorčeni, da prelaganje odstrela pomeni velike težave."Vlada je dala prepozno to vlogo, oni pa kalkulirajo in pritožijo zadnji dan, in potem se to zavleče, da se lov ne more izvajati;" se huduje Marjan Šivic, starešina Lovske družine Rakitna. Medvedke so namreč v tem času že spet breje. Spomladi bo medvedov še več, tiste, ki že zdaj nimajo prostora v gozdu, pa bodo polegale bližje ljudem. "Boljše, večje medvedke, bodo zasedle boljše brloge, tamale pa koderkoli, imamo same probleme s tem," pravi Šivic.