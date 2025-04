Medvedi zapuščajo brloge: veste, kaj narediti, če ga srečate?

"Če opazite medveda, se mu ne približujte in ga ne motite. Počasi se umaknite v smeri svojega prihoda in pustite medvedu dovolj prostora za nadaljevanje poti. Premikajte se počasi, brez hitrih gibov in brez kričanja, da se medved ne bi počutil ogroženega in se začel braniti," so pred dnevi zapisali v sporočilu za javnost.

Da bi zmanjšali možnost konflikta s to največjo slovensko zverjo, na ministrstvu svetujejo, naj obiskovalci gozdov opozarjajo nase, še posebej pri prehodu skozi gosto vegetacijo in na nepreglednem območju.

"V izjemnih primerih lahko medved izvede tako imenovani lažni napad, pri katerem ne pride do fizičnega stika," so opisali. Kot so pojasnili, je namen prestrašiti obiskovalca. "Obstanite ali počasi lezite na tla z obrazom navzdol. Najverjetneje se bo medved ustavil tik pred vami," so navedli.

Prav tako pozivajo obiskovalce gozdov, naj se medvedjemu brlogu ne približujejo in ne poskušajo vstopiti vanj. Prav tako naj ne hranijo medvedov, tudi če so ti videti prijazni in zdravi, ter naj se ne približujejo medvedu, ki se hrani na truplu živali. Kot so zapisali, se v večini primerov medved od hrane umakne, vendar pa se lahko odloči, da bo vir hrane branil pred vsiljivcem.

Ostankov hrane ali drugih organskih odpadkov se ne sme odlagati v gozdu ter v bližini planinskih koč, gozdnega roba ali naselij, saj lahko to privabi medveda. "Odpadke odlagajte v ustrezne, medvedu nedostopne smetnjake. Zelo pomembno je, da medvedom preprečimo povezovanje hrane s prisotnostjo človeka, saj je to eden glavnih vzrokov za pojavljanje konfliktov," so še poudarili.