Slovenija

Kdo bo prevzel odgovornost, če se zgodi najhuje?

Ljubljana, 23. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
24UR ZVEČER
Medvedov je preveč, vse bolj so nevarni, ogrožajo življenja ljudi, ki so zaradi medvedov, ki so se s Kočevskega razširili na skoraj polovico Slovenije, vse bolj prestrašeni. V Novi Sloveniji v pozivu k učinkovitemu in strokovnemu upravljanju pozivajo vladajoče ter opozarjajo tudi na mnenje strokovnjakov, da je treba nemudoma ukrepati in medvede odstreliti. Zato zahtevajo sklic nujne seje pristojnih parlamentarnih odborov.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Odstrel medvedov
    12:17
    Iz 24UR ZVEČER: Odstrel medvedov
  • Iz 24UR ZVEČER: Kdo bo prevzel odgovornost za upravljanje populacije medveda?
    03:32
    Iz 24UR ZVEČER: Kdo bo prevzel odgovornost za upravljanje populacije medveda?

Kako predlagateljica sklica Vida Čadonič Špelič odgovarja na očitke, da je vlada Roberta Goloba pod vplivom nevladnikov, ki so proti odstrelu medvedov? Medvedov bo naslednje leto že 1100, kar je 300 več od idealnega števila, kdo bo prevzel odgovornost, če se ob naslednjem napadu zgodi tragedija, in zakaj dovoljenja za odstrel še vedno ni, pa državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Miran Gajšek.

Čadonič Špeličeva je poudarila, da odgovornost za neizveden sistematični odstrel več kot dvesto medvedov nosi več deležnikov. Mednje spadajo ministrstvo, ki je izdalo odločbo, upravno sodišče, ki odloča predolgo, in nasprotniki odstrela, ki "se ne zavedajo svoje velike odgovornosti". Poudarila je, da s tem, ko blokirajo odstrel, pravzaprav ljudem sporočajo, da je življenje ljudi manj vredno kot življenje medveda. Zato je pozvala k takojšnjemu začetku odstrela, saj je medvedov po njenem mnenju preveč, kar predstavlja resno varnostno tveganje in lahko privede do tragedij, pravi. Opozarja, da je številčnost medvedov že na točki, ko ogroža varnost prebivalcev, zato so potrebni takojšnji in odločni ukrepi, ki jih podpira stroka.

Državni sekretar Gajšek je poudaril, da Ministrstvo za naravne vire in prostor prevzema odgovornost za medvede, ki so zavarovana živalska vrsta. Povedal je, da je odločba za odstrel 206 medvedov sicer izdana, a zadržana na upravnem sodišču, za kar so podali vlogo za urgenco. Izpostavil je tudi obstoj možnosti intervencijskega ukrepa, ki je po novi noveli zakona o ohranjanju narave, ki je v parlamentarni proceduri, natančno določena. Sistem predvideva klic na številko 112 ob dogodku, klic odgovorni osebi na ministrstvu, ki pokliče pristojno lovsko družino, v skrajnem primeru pa se vključijo profesionalni lovci Zavoda za gozdove. Novost je tudi vključitev policije, še posebej ker se problematični dogodki najpogosteje dogajajo v bližini urbanih okolij, kjer streljanje brez njihove prisotnosti ni dovoljeno in je potrebno usklajeno delovanje vseh služb.

Gajšek se ni strinjal z očitkom, da ministrstvo preveč upošteva nevladne organizacije in premalo stroko. Pojasnil je, da morajo biti odločitve ministrstva strokovne, vendar je hkrati nujno sodelovati z nevladnimi organizacijami. Strategijo bodo pripravili strokovnjaki in vlada, ki bo iskala skupni imenovalec tudi pri različnih pofesorjih, šele nato pa jo bodo predstavili nevladnikom. 

Prebivalci vedno bolj zaskrbljeni

Prebivalci Rakitne, kjer so nevarna srečanja z medvedi vse bolj pogosta, so zaskrbljeni. Gorazd Kovačič, pobudnik peticije za upravljanje z medvedi, je opozoril: "Če bo prišlo do napada s smrtnim izidom, bo za to neposredno odgovoren minister Jože Novak."

Takšnega napada še ni bilo, a spomnimo na pretresljivo pripoved mame 59-letne ženske, ki jo je medved pri Škofljici napadel konec maja. Grozljivi napadi so sledili tudi v Dolenji Brezovici. Mesec kasneje nov napad tudi v okolici Iga.

In nazaj v Rakitno, kjer so nedavno večje kante morali premakniti v središče mesta, da bi medvede odvrnili od iskanja hrane v bližini stanovanjskih hiš, a očitno zaman. Le dva dni kasneje so se lotili hišnih smetnjakov.

Alojz Kovšca, podpredsednik Lovske zveze Slovenije, opozarja: "Problematika dejansko obstaja, pa ni od včeraj, je že od prej. Lovci smo na to opozarjali."

K učinkovitejšemu upravljanju medvedov zdaj pozivajo tudi v NSi, saj da želijo prisluhniti tako strokovnjakom kot ljudem, ki opozarjajo, da živijo v nevarnih razmerah.

Potem ko je bilo konec maja že izdano dovoljenje za odstrel 206 medvedov do konca leta 2026, se to zaradi odločanja upravnega sodišča o tožbi, ki jo je vložilo društvo Alpe Adria Green, ne izvaja. Danes so se tam oglasili pisno. Pravijo, da naj bi se javnosti "Pod krinko strokovnega upravljanja" odstrel predstavljal kot nujen, resnični vzroki konfliktov pa se sistematično prikrivajo. In še, da gre za primer ujetja stroke v interesni sistem, kjer znanost ni več orodje razumevanja narave, ampak orodje upravičevanja odstrela.

Na društvo smo se obrnili za dodatna pojasnila, a nam sogovorca niso uspeli zagotoviti.

Kovšca pravi: "Zdaj smo pa na točki, ko tudi jaz ne morem več šparati jezika. AAG dobesedno diskreditira znanstvenike, diskreditira lovsko zvezo, diskreditira vse tiste politike in načine, s katerimi smo do zdaj uspešno gospodarili z medvedom."

Da so medvedi vse bolj pogumni, pričajo tudi številni posnetki - tako se je prejšnji teden medved gibal ob cesti v bližini Beričevega pri Ljubljani. Lovci še čakajo na odstrel, ali ga bodo sploh dočakali, pa bo znano šele po 6. novembru, ko bo začela potekati sodna obravnava.

Naslednji članek

Plače v javnem sektorju za 25 odstotkov višje kot v zasebnem

