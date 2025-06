Še eno bližnje srečanje z medvedko, moški pravočasno pobegnil

Po četrtkovem srečanju medvedke v okolici Škofljice, kjer je napadla dva občana, so jo včeraj po besedah predsednika lovske družine Rakitna Marjana Šivica videli tudi v Dolenji Brezovici.

"Klicali so me, naj ukrepam kot starešina. Živina je rjovela, občan pa je šel pogledat, kaj se dogaja. Nato ga je napadla medvedka. Ni ga poškodovala fizično, a je začel bežati, rešilo pa ga je to, da je bila vmes električna ograja," je povedal Šivic in dodal, da v društvu domnevajo, da ima dva mladička. "To naj bi bila ta medvedka, ki je bila na Škofljici."

Zatrdil je, da je edina rešitev odstrel, a da to ni enostaven proces, saj je potrebna velika previdnost. Na ministrstvu za naravne vire in prostor so sicer ravno v teh dneh izdali dovoljenje za odstrel 206 medvedov do konca leta 2026.

Na vprašanje, kako prepoznati medvedko, nam je Šivic odgovoril: "Težko je reči." A razlike obstajajo:"Prepoznamo jo po tem, da nima grbe, medved ima tudi debelejšo glavo. Je pa tudi medvedka lahko velika, a so ponavadi samci večji."

Kot je sporočila Policija, se je v četrtek občan sprehajal v gozdu, ko je naletel na medvedko z dvema mladičema. Zbežal je stran, a ga je medvedka dohitela in ga opraskala. Ko je prenehala, je moški uspel zbežati. Utrpel je lažje poškodbe. Pozneje je medvedka napadla še 59-letno žensko in jo hudo poškodovala.