Medvedka lovca ugriznila v nogo in ga popraskala po telesu

Da so se medvedi in volkovi zaradi zanemarjanja te problematike v zadnjih letih namnožili, je še včeraj priznal okoljski minister Simon Zajc , ko je sestankoval s ključnimi deležniki problematike zveri, ki v zadnjih mesecih vse bolj pesti Slovenijo.

Po napadu medveda na starejšo žensko v naselju Vrh nad Želimljami in številnih napadih volkov je vlada sprejela interventni zakon, ki med drugim predvideva odstrel 200 medvedov in 11 volkov. Sledile so številne kritike na račun izvajanja zakona, kmetje so v Velikih Laščah pripravili protestni shod, zahtevajo tudi odstop ministra, kar pa ta zavrača.

Zdaj pa iz Ajdovščine, natančneje iz Podkraja, poročajo o novem napadu medvedke. 67-letni lovec se je v torek sprehajal po gozdni poti Podkraj–Bukovje, po nekajminutni hoji pa se je usedel pod drevo. In nato približno deset metrov proč zagledal medvedko. Ta naj bi bila težka okoli 150 kilogramov, poleg sebe pa je imela mladiča.

V tistem trenutku je medvedka pritekla do lovca, ga ugriznila v desno nogo ter ga popraskala po glavi in telesu.

Lovec je medvedko z mladičem s kričanjem pregnal in na urgenci poiskal prvo pomoč, še sporočajo s PU Nova Gorica. Po nudeni prvi pomoči so 67-letnika odpustili v domačo oskrbo.

O napadu sta bili obveščeni tudi intervencijska skupina Zavoda za gozdove in pristojna lovska družina, ki bosta poskrbeli za ustrezne ukrepe.