Medvedka Mici po 24-letnem življenju v ogradi odpotovala v avstrijsko zavetišče

Žirovnica, 25. 11. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 3 urami

STA
Predstavniki mednarodne organizacije Four Paws so v dogovoru z lastnikom odpeljali 24-letno medvedko Mici iz ograde pri gostilni v Završnici v zavetišče Arbesbach na severu Avstrije. Upajo, da bodo prihodnje leto rešili še medveda Tima iz Horjula in s tem končali zasebno lastništvo rjavih medvedov v Sloveniji.

Kot je ob selitvi Mici povedala Magdalena Scherk-Trettin iz organizacije Four Paws (Štiri tačke), so zelo hvaležni lastniku medvedke za odločitev, da jim jo preda. Namestili jo bodo v zavetišče, kjer ji bodo nudili najboljšo možno oskrbo.

Selitev je za medvedko, ki je 24 let živeli v ogradi v Završnici, stresna preizkušnja in poteka po posebnem protokolu. Veterinar je medvedko v njeni ogradi najprej uspaval in jo pregledal, nato so jo prenesli v zaboj in v prilagojen kombi, kjer se je zbudila, saj so jo morali na osemurno pot na sever Avstrije, kamor bo prispela šele zvečer, odpeljati budno.

V zavetišču Arbesbach jo bodo za prvih nekaj tednov namestili v manjšo ogrado, v kateri bo imela svoj brlog in vrsto obogatitev. Ker ni vajena družbe drugih medvedov, jo bodo novemu okolju prilagajali počasi in ko bo pripravljena, bo imela dostop do velike zunanje ograde z drevesi in grmičevjem, kamor se bo lahko skrila, ko ne bo želela videti ljudi. Imela bo tudi svoj ribnik, ustrezno prehrano in veterinarsko oskrbo, če jo bo potrebovala, je pojasnila Scherk-Trettin.

Težko slovo

Za Micijinega lastnika Vilka Žurgo je bilo slovo od medvedke, za katero je začel skrbeti, ko je imela zgolj tri mesece, težka. Izpostavil je, da so za Mici imeli tako veliko ogrado, da bi bila glede na predpise dovolj velika za dva medveda.

Kot je pojasnil, je na njeno selitev pristal, ker po dolgih letih ne bo več najemnik gostilne Lovski dom v Završnici. Poleg tega se je, kot je dejal, z organizacijami, inšpekcijami in ministrstvi dolgo boril, da je Mici lahko ostala. Po spremembi zakona pa bi njegovo lastništvo postalo nezakonito. "Glede na vse to sem se odločil, da jo predam, dokler obstajajo interesenti zanjo," je dejal.

Medvedka Mici
Medvedka Mici FOTO: Bobo

Pri pogovorih z Žurgo in pri selitvi medvedke je sodeloval tudi državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu predsednika vlade Jure Leben. Kot je dejal, je bilo za Mici v Završnici sicer dobro poskrbljeno, ampak dolgoročno bo zanjo bolje, da bo imela veliko prostora in oskrbo, kakršno ji lahko nudijo le v zavetišču.

Leben je Micijinega lastnika prepričal tudi s posnetki medveda Felixa, ki so ga iz ograde pri eni od restavracij v Kočevju v Arbesbach preselili maja. "Zelo pomembno je, da tisti, ki pišemo okoljsko politiko, vidimo stvari v praksi in se potem lažje pogovarjamo tudi z lastniki," je dejal Leben.

Bo na selitev pristal tudi lastnik še zadnjega rjavega medveda v zasebni lasti?

Upa, da bo s posnetki zadovoljnih medvedov v zavetišču v selitev prepričal tudi lastnika še zadnjega rjavega medveda v zasebni lasti v Sloveniji, medveda Tima, ki biva v Zoo parku Rožman pri Horjulu. Kot je poudaril Leben, velike zveri ne spadajo v male ograde in vlada zagovarja prostoživeče živali, zato so šli tudi v spremembo zakonodaje, po katerem bo takšne zveri v pol leta treba dati v zavetišče.

Po zakonu bodo imele oblasti tudi pravno podlago, da bodo lahko zasegle medveda Tima. Vendar Scherk-Trettin še vedno upa, da jim ga bo lastnik čim prej prostovoljno predal in bi ga lahko do pomladi prepeljali v zavetišče. Vesela je, da se zasebno lastništvo rjavih medvedov v Sloveniji končuje, za kar si je njihova organizacija prizadevala od leta 2022.

Organizacija Four Paws je sicer aktivna že 25 let in v tem času so, kot je izpostavila Scherk-Trettin, uspeli končati nekaj krutih praks z medvedi po Evropi. Navedla je rešitev plešočih medvedov v Bolgariji in Srbiji ter konec zasebnega lastništva Končali medvedov na Poljskem in Kosovu.

"Vsaki državi se približujemo postopoma, korak za korakom. Veliko smo že naredili, nekatere stvari pa nas še čakajo," je dejala. Pri tem je izpostavila medvede v ogradah ob nekaterih čeških gradovih.

medvedka mici selitev avstrija zavetišče
KOMENTARJI (17)

nekonfliktni
25. 11. 2025 18.15
bravo po 24 letih boste spremenili bivališče medvedu. res pametna poteza...
ODGOVORI
0 0
samastur
25. 11. 2025 18.12
Bravo!
ODGOVORI
0 0
Desno
25. 11. 2025 18.10
Zdaj pa lastnika notri in tiste ki sploh to dovolijo
ODGOVORI
0 0
Misika1967
25. 11. 2025 18.06
+1
Koncno,koncno resena. Vso sreco 🫠🥰
ODGOVORI
1 0
Hugh_Mungus
25. 11. 2025 17.59
+1
Več desetletij prepozno. Lepo da se pomisli tudi na trpljenje posameznih bitij. Še do trpečih ljudi razvijemo sočutje pa bo. Upajmo da bo prišlo hitreje kot za medote
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
25. 11. 2025 17.34
+1
Čestitke...
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
25. 11. 2025 17.37
a Jaka je šel že v medvedja nebesa...???
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1935308
25. 11. 2025 17.32
-2
Gospod Leban- kaj pa tistih 200 medvedov, ki jih vsako leto postrelite? Tukaj je pa vse v redu, čeprav so bili prostoživeči. Sprenevedanje pri živalih, tako kot pri ljudeh.
ODGOVORI
4 6
Killing of Hind Rajab
25. 11. 2025 17.38
-1
ne drži...ni primerljivo...
ODGOVORI
1 2
miror2012
25. 11. 2025 17.55
+1
Kaj pa na tisoče krav, desettisoče prašičev, milijone piščancev? Aja, to je pa nižja kasta živali, pa zrezki so tudi super, a ne....
ODGOVORI
1 0
Bbcc12
25. 11. 2025 17.26
+3
Super. Žival mora imeti velim prostor.
ODGOVORI
3 0
Bbcc12
25. 11. 2025 17.27
+2
Velik*
ODGOVORI
2 0
flojdi
25. 11. 2025 17.24
+0
Dobro. Le 24et prepozno.??ograda vika za dva medota.???koliko km medo prehodi na dan. Samo 3 metre le tisti ki je ujet
ODGOVORI
3 3
Mukec
25. 11. 2025 17.23
+4
Srečno!
ODGOVORI
4 0
periot22
25. 11. 2025 16.35
-4
Predstavniki organizacije ki nimajo posluha za živali fujjjjjjj!!!!!!!
ODGOVORI
4 8
Nenil
25. 11. 2025 15.14
+1
A so naložili tudi Tino. Lepo bi bilo
ODGOVORI
8 7
Misika1967
25. 11. 2025 18.07
Niso po Ursko J.so sli.
ODGOVORI
0 0
