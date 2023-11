Lovec na Krasu rešil kolega, ki ga je napadla medvedka

Policisti PU Koper so bili o dogodku obveščeni v nedeljo, nekaj pred 13. uro. Člani LD Štanjel so na Krasu izvajali skupni lov, pri čemer sta se 49-letni in 46-letni lovec nahajala na stojišču. V tistem trenutku je do njiju pritekla medvedka in 49-letnika napadla.

Kot so zapisali na Policiji, je medvedka lovca začela gristi in udarjati s šapami. Drugi lovec jo je nato ustrelil in ubil.

49-letnik je v napadu utrpel poškodbe trebuha, glave in rok, vendar ni v smrtni nevarnosti. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico.