'Medvedka je najverjetneje odšla, kje se bo pojavila naslednjič, ne vemo'

Ob medvedki sta tudi dva mladiča in medvedka bo naredila vse, da ju zaščiti, še opozarja Šivic. "Medvede vznemirjajo tudi psi, čeprav so na povodcu, saj jih dojemajo kot nevarnost," pojasnjuje predsednik Lovske družine Rakitna, ki vsem občanom na tem območju svetuje veliko previdnost. "Ne gre za strašenje, a ljudje naj bodo previdni."

Žensko napadla, moškega opraskala

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so ravno v preteklih dneh izdali dovoljenje za odstrel 206 medvedov, ki se bo lahko izvajal do 31. decembra 2026. V letu 2025 je dovoljen odstrel 123 medvedov, v letu 2026 pa 83. Po torkovem napadu na ministrstvu izvajajo protokol interventnega ukrepanja, ki zagotavlja pomoč poškodovancem in daje v primeru utemeljenih razlogov možnost takojšnjega odstrela. Šivic ob tem poudarja, da imajo lovci na terenu premalo pooblastil, populacija medvedov pa je po njegovi oceni trenutno prevelika.