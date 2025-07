Izpoved pogumnega domačina: dvignil je roke in rjovel tako kot medvedka

V ponedeljek zjutraj se je Miran Bogataj iz vasice Zavratec na Idrijskem odpravil na krajši sprehod, ko je na gozdni cesti, na kraju, kjer se gozd zgosti, med smrekami zaslišal šelestenje. Še preden je ugotovil, za kaj gre, je na cesto že skočila medvedka in se pognala proti njemu. Ni se utegnil niti obrniti, kaj šele zbežati.

"Nazadnje sem se odzval tako, da sem dvignil roke in rjovel tako, kot je rjovela medvedka," opiše trenutke groze sredi gozda. K sreči se je zver ustavila, a le dva metra pred njim. Nato se je obrnila in pogledala za mladički, Bogataj je takrat naredil nekaj korakov nazaj, vendar je spet skočila proti njemu. "Ponovila sva isto, jaz rok niti nisem spuščal, saj v tistem šoku delaš, kar delaš," pripoveduje.

To se je potem ponovilo še tretjič, ko se je vračala proti svojim mladičem, pa se je že skril za ovinek in se vrnil po isti poti, kot je prišel.

"Te čekane in jezik rjoveč bom imel verjetno še dolgo pred očmi, ni preprosto," priznava, da je bil prepričan, da ga bo medvedka raztrgala. Zaveda se, da je imel neverjetno srečo, da se je končalo tako, kot se je.

Na to gozdno območje se nekaj dni zagotovo ne bo vračal, na prečenje in zadrževanje medvedke z mladiči so opozorili tudi gozdarji. Pravi, da se splača podučiti, kako se odzvati, če srečamo medveda.

"Poznamo polno navodil, od teg, da se narediš mrtvega, ampak takrat, ko ga srečaš, pride iz podzavesti, odzoveš se, kakor najbolje znaš," je stvaren. Meni, da je v njegovem primeru pripomogla tudi velikost: "Sem ravno nekoliko večji, ko sem roke postavil pokonci, se razkrečil in rjovel, mislim, da je imelo učinek, da se je medvedka ustavila," razmišlja.