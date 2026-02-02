Lovci s kamero ujeli medvedko z mladičem

Snežna odeja na Trški ravni proti severnemu pobočju Nanosa, kjer so lovci postavili krmišče za jelene, je pred dnevi na nočni sprehod premamila tudi medvedko z mladičem.

Lovska družina Col bdi nad 7.000 hektarjev velikim loviščem, na katerem opažajo do 15 medvedov.

"Pri nas se je medved, tako kot drugod po Sloveniji, precej razširil. Opažamo da pozimi več ne spi, ampak hodi okrog, išče hrano, videvamo ga vse letne čase," pravi Ivan Kobal, starešina Lovske družine Col.

Da medvedi tudi pozimi iščejo ostanke na poljih ali koreninice, ni nič novega, dodajajo na Zavodu za gozdove.

Aljoša Žnidaršič iz lovskega načrtovanja OE Sežana, Zavoda za gozdove Slovenije, razlaga: "V hladnejšem delu leta, torej od novembra do februarja, počivajo, vendar ni nič nenavadnega, da pridejo iz brloga in iščejo hrano."

Zato sprehajalcem tudi pozimi svetujejo, naj se držijo gozdnih poti, pse naj imajo na povodcih in naj ne povzročajo nepotrebnega hrupa, saj je zima kljub vsemu za vse živali čas relativnega počitka.

"Kot medvedi tudi druge vrste v času zime varčujejo z energijo, saj jo več porabijo za ohranjanje toplote, energijo pa predvsem potrebujejo za iskanje hrane," pravi Žnidaršič.

Lovska kamera je med drsanjem po ledu ujela kuno, na krmišču na Nanosu pa pred nekaj tedni tudi jelena in trop volkov.

Kobal dodaja: "Dva tropa sta zagotovo tukaj, so pa tudi posamezni volkovi, tako da so zelo prisotni. To se opazi na lovih in po sledeh."

Posnetki nam omogočajo vpogled v svet divjih živali, hkrati pa nam pomagajo, da jih bolje razumemo in uspešneje sobivamo z njimi.