Medvedka z mladiči v bližini Dolenje vasi: lovci opozarjajo na previdnost

To je eno od polj ob Dolenji vasi pri Ribnici, kjer so domačini v zadnjih dneh opazili medvedko z mladiči, pokaže David Berkopec, starešina tamkajšnje lovske družine.

"Če se preveč približa naselju, jo moramo odvzeti iz narave, ker obstaja nevarnost, da bo tudi svoje mladiče navadila na tak način življenja in bo potem ves čas težava," pojasnjuje.

Tokrat na srečo do konfliktov ni prišlo. Medvedka z mladiči se zadržuje predvsem zunaj naselja, na travnikih in poljih.

"Če sem pa na vrtu, pogledam za sabo, če je kaj. V glavnem so tukaj, tukaj je medvedka s tremi mladiči," pripoveduje eden od domačinov.

"Nas pa opozarjajo predvsem zaradi otroka, ker se veliko sprehajam z vozičkom," dodaja druga domačinka.

Na nevarnost opozarja tudi ribniški župan Samo Pogorelec. "Že dovolj je, ko vidiš stopinje," pravi in dodaja, da je situacija resna.

Občanom svetuje previdnost pri gibanju po poljskih in gozdnih poteh. "Ljudje se rekreirajo, hodijo po poljih oziroma na polja, in občutek, da je v neposredni bližini medved, je seveda nelagoden," pravi župan.

Razlogov, da se medvedke z mladiči letos tako približujejo naseljem, je več, pojasnjujejo lovci. Eden od njih so izjemno sušne razmere, zaradi katerih živali iščejo vire vode.

"Žival je iskala vire vode. Stalen vir vode imamo tamle zadaj ob Blatih," pojasnjuje lovski starešina.

Drugi razlog naj bi bila prevelika številčnost populacije rjavega medveda. Po podatkih Lovske zveze Slovenije je trenutno v Sloveniji med 1000 in 1400 osebkov.

Na povečano število medvedov je vplivala tudi lanska odločitev upravnega sodišča, ki je zadržalo odstrel 206 medvedov, pojasnjuje Marko Jonozovič z Lovske zveze Slovenije. Odrasli samci zdaj zasedajo najboljši življenjski prostor in napadajo mladiče, medvedke pa se posledično umikajo. Zato nedavno zeleno luč sodišča za odstrel v lovskih vrstah pozdravljajo:

"Lovska organizacija ne bo pristopila k izvajanju tega dovoljenja na način, da smo mi neka brigada, ki bo izvajala čiščenje rjavega medveda po Sloveniji," poudarja Jonozovič.

"Odločili smo se, da bomo medveda uplenili interventno, torej tistega medveda, ki bo problematičen, ki bo izgubil strah in se bo približeval naselju ter ogrožal ljudi," pravi Berkopec.

Župan pa opozarja, da je treba pri odločitvah upoštevati tudi varnost ljudi. "Tisti, ki misli, da odstrel ni potreben, mora za te stvari potem tudi prevzeti odgovornost," pravi.

V Dolenji vasi naj bi z odstrelom predvidoma začeli jeseni.