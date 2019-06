Interventne odločbe za odstrel medvedke ne bodo podaljšali

Medvedka je 80-letno žensko v naselju Vrh nad Želimljami napadla preteklo soboto zjutraj, posebna skupina je po izdani interventni odločbi še isti dan začela z iskanjem medvedke, ki je predvidena za odstrel.

V sredo so jo sicer opazili, a so se v petek že organizirali posamezniki, ki so s hrupom - med drugim so ropotali z lonci in pokrovkami, na glas poslušali glasbo in hupali - odganjali medvedko.

Tako je za zdaj še niso izsledili. Po besedah starešine Lovske družine Škofljica Mitje Spindlerja ni razloga, da bi podaljševali odločbo za odstrel medvedke, saj v tem času ni bilo dodatnih konfliktnih situacij, povezanih z ljudmi. Po njegovi oceni je čebelnjak v noči na soboto v neposredni bližini kraja, kjer je napadla žensko, razbila ista medvedka, kar pa ni dovolj, da bi interventno odločbo za odstrel podaljšali, saj se to dogaja tudi drugje. "Če bo prišlo do novih in pogostejših konfliktnih situacij v vaseh, ne v gozdni bližini vasi, ampak prav v vasi, bodo to odločbo obnovili," je še dodal Spindler.