Medvedova komisija nadaljevala z zaslišanji glede političnih pritiskov na Policijo

Na seji preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov, so opravili zaslišanje Igorja Lambergerja, Petre Grah-Lazar, Antona Travnerja in Andreja Juriča.

Ugotovitve z zaslišanj bo predstavil predsednik preiskovalne komisije Rudi Medved. Preiskovalna komisija, ki preiskuje politične pritiske na Policijo, je na zaslišanje povabila 30 prič z vrha Policije, politike in stroke. Predsednik preiskovalne komisije je že pred časom poudaril, da je stanje v Policiji glede na njihove ugotovitve slabše kot kadar koli doslej in da kadrovske menjave, ki so jim v Policiji priča že vse od menjave oblasti, še niso zaključene, zdaj po njegovih besedah teče drugi krog menjav na nižjih ravneh, s ciljem v popolnosti podrediti sistem Policije.