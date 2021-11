Medvedova komisija nadaljevala z zaslišanji glede vmešavanja politike v delo Policije

Kmalu zatem, v nedeljo, je Olaj nad delom PU Ljubljana odredil strokovni nadzor, saj da se je pojavil dvom v nepristransko delovanje Policije in kršitev človekovih pravic vsem udeležencem shoda, je povedal. Dopolniti so morali tudi poročilo po končanem varovanju, in sicer z opredelitvijo, kdo je dal ukaz za posredovanje ob Prešernovem spomeniku. Tega je izdal Isić, je povedal in dodatno pojasnil, da z milejšimi ukrepi na javnem kraju niso uspeli vzpostaviti javnega reda in miru.

Nermin Isić je takrat v operativnem štabu vodil varovanje neprijavljenega shoda. Po njegovi oceni so ukrepali strokovno, zakonito in sorazmerno ter z ukrepanjem preprečili množične kršitve javnega reda in miru. Po koncu shoda je po njegovih besedah nekdanji direktor PU Ljubljana Boštjana Glaviča od generalnega direktorja Policije Anton Olaja dobil tudi sporočilo, da so dobro opravili delo.

Strokovni nadzor je po njegovih besedah ugotovil, da je Policija z ukrepi preprečila hujše in množične kršitve javnega reda in miru, ukrepi so bili zakoniti in sorazmerni, uporaba prisilnih sredstev je bila najmilejša, glede dvoma o nepristranskosti pa so ugotovili nekatere nepravilnosti. Kmalu zatem je Isić prejel opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Kot je pojasnil, so mu očitali kršitev načela enakopravne obravnave in enakopravnosti pred zakonom, ker naj bi bili njegovi ukazi usmerjeni samo zoper eno skupino.

Isića je omenjeni delovnopravni ukrep zelo prizadel. Povedal je, da v 37 letih dela v Policiji ni imel nobenih težav, nikoli ni bil v disciplinskem postopku, ocenjuje, da je vedno delal strokovno in zakonito. Prav tako ne ve, kako bi s svojimi odločitvami krnil ugled policije, kar so mu tudi očitali. Na izrečeni ukrep ni imel možnosti pritožbe, kar ga je privedlo do tega, da se je odločil za upokojitev.

Isić je še povedal, da sta se pred začetkom junijskega shoda v vodstvu varovanja oglasila minister za notranje zadeve Aleš Hojs in Olaj. Seznanil ju je z ukrepi, ker pa sta se oglasila pred začetkom shoda, nista imela vpogleda v dogajanje, prav tako nista mogla vplivati na odločitve. Na vprašanje, ali bi lahko sama navzočnost ministra vplivala na njegovo ravnanje, je Isić zatrdil, da ne in da je sam sprejemal strokovne odločitve.

Na dodatno vprašanje, kakšna je sicer praksa Policije pri varovanju shodov, ko na njih vdre provokator ali skupina provokatorjev, je Isić pojasnil, da policisti kršitve poskušajo preprečiti že pred samim shodom, če pa do njih pride, pa odstranijo kršitelje, ki so z njimi začeli.

Nekdanji vodja sektorja uniformirane Policije na ljubljanski policijski upravi Dejan Čulk se je z današnjega zaslišanja opravičil zaradi bolezni. Komisija pa zaslišuje še nekdanjega direktorja ljubljanske policijske uprave Boštjana Glaviča in sedanjega direktorja ljubljanske uprave Janeza Rupnika.