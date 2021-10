Metanje solzivca namerava preiskati tudi Medvedova komisija

Preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo Policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov, pripravlja zahtevo za širjenje preiskave. Kot pravijo v LMŠ, je bilo od takrat, ko je bila komisija ustanovljena, v Policiji več politično motiviranih kadrovskih zamenjav, pojavile so se tudi nove informacije o zaviranju preiskav.

"Na torkovih protestih gre več kot očitno za utemeljen sum prekomerne uporabe sile in za manifestacijo političnega podrejanja Policije, začenši s Twitter naročilom predsednika vlade Janeza Janše po zamenjavah na Policijski upravi Ljubljana do represivnega delovanja Policije, ki je s solzivcem ogrozila nedolžne mimoidoče, med njimi otroke in starejše," je prepričan predsednik komisije in poslanec stranke Medved.

Mirovni inštitut poziva varuha človekovih pravic

Naj v okviru svojih pooblastil preišče uporabo prisilnih sredstev Policije na torkovem protestu v Ljubljani, in sicer z vidika kršitev pravice do zbiranja in združevanja ter prepovedi mučenja in nečloveškega ravnanja, varuha človekovih pravic poziva tudi Mirovni inštitut.

Izhajajoč iz posnetkov ter poročil medijev, izjav predstavnikov Policije ter pričevanj in posnetkov očividcev, obstajajo veliki razlogi za skrb, da je Policija zlorabila svoja pooblastila za uporabo prisilnih sredstev, opozarjajo. Prepričani so, da je zato nujno, da ravnanje Policije pod drobnogled vzame tudi varuh človekovih pravic. Predlagajo mu tudi, da razišče, kakšni so bili v resnici ukazi vodstva Policije pripadnikom na terenu ter ali so bili dani zakonito.