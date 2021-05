Merc: Občutek varnosti je zelo pomemben za otrokovo uspešnost

20-letnik z Gorenjske, ki je načrtoval maščevalni morilski strelski pohod, je v priporu v forenzični enoti mariborske psihiatrične bolnišnice. K sreči so ga policisti s pomočjo ameriških kolegov razkrinkali in preprečili najhuje. Motiv za napad naj bi bilo maščevanje nekdanjim sošolcem, domnevno zaradi vrstniškega nasilja v času šolanja. Nekdanji ravnatelj Dušan Merc je pri medvrstniškem nasilju poudaril vlogo učiteljev in dejal, da niso zgolj "učitelji predmetov, ampak tudi tisti, ki jim morajo otroci zaupati".

Medvrstniško nasilje, tako fizično kot psihično, ima lahko velike posledice. V veliki meri pa se dogaja prav v šolah. "Jaz mislim, da je razlika med šolami velika. Na nekaterih šolah se nedvomno dobro dela. Ponekod pa, da bi šola ostala ugledna, nasilje zatajijo, potisnejo pod preprogo in zamižijo na obe očesi," je dejal nekdanji ravnatelj osnovne šole Prule Dušan Mercin dodal, da je to najbolj nevarno ter da enako velja tudi za srednje šole.

"Varnost je prvi pogoj za to, da šola dobro funkcionira in da se otrok v šoli dobro počuti," je poudaril Merc. Kot pravi, je to, da se otrok počuti varnega pred nasiljem, tako pred drugimi učenci kot tudi učitelji in sistemom, zelo pomembno za to, da je učenec v šoli uspešen. Merc meni, da Policija "nima kaj početi na osnovni šoli", saj morajo pedagoški proces in klimo ustvarjati učitelji. Kot poudarja, naloga policije ni, da rešuje pedagoške probleme, ki nastajajo na šoli, saj je to naloga učiteljev.

"Ko učitelji nasilje zaznajo, morajo natančno identificirati za kaj gre. Na šoli mora biti oseba, običajno je to pedagog, socialni delavec ali psiholog, ki z otrokom, ki je žrtev nasilja, opravi razgovor,"je dejal in pojasnil, da se mora otrok izpovedati in tako predelati grozno situacijo, s katero se je soočil. "Na drugi strani pa morajo biti z vso humanostjo obravnavani tudi tisti, ki so povzročili situacijo. Zato da razumejo, da so naredili nekaj slabega, da doživijo empatijo," je dejal in pojasnil, da je bistvo šole, da otroci verjamejo v ta sistem. "Verjeti morajo, da bo imelo napačno delovanje posledice. Ampak ne v obliki kazni, nekih papirnatih ukrepov, ampak dejanskega dela z otroki," je dejal.

icon-expand Medvrstniško nasilje FOTO: Shutterstock

Učitelji namreč niso samo učitelji predmetov, ampak so tudi tisti, ki jim morajo otroci zaupati. "Učitelji morajo biti čim več z otroki, morajo biti na hodnikih, pa tudi po kleteh in drugod, saj je nasilje večkrat skrito," je dejal in poudaril, da mora imeti učitelj dober stik s svojimi učenci. "Nasilje, t. i. bullying in mobing se selijo na področja, kjer učiteljev ni," je povedal in pojasnil, da ni dovolj, da so učitelji z učenci zgolj med svojo uro, nato pa odidejo domov. "To ni dovolj," je še enkrat poudaril. Prepričan je tudi, da pol ure razredne ure za reševanje težav ni premalo. "Težave se rešuje toliko časa, dokler se jih ne reši,"je dejal in dodal, da so to dolgi procesi. "Govorjenje, da za to ni dovolj časa, pa je grd izgovor,"je pripomnil.

Kako ločiti nasilje od odraščanja, ki včasih vključuje konfliktne situacije? Merc pravi, da so konfliktne situacije med učenci vsakdanje in tudi povsem normalne. Kot glavni problem v času epidemije je izpostavil prav to, da učenci niso imeli nobenega kontakta."Otroci potrebujejo fizični kontakt. O tem ni dvoma. Ampak če je učitelj z njimi, točno ve, kdo je šibek člen in ga poskuša ohrabriti in opolnomočiti. Tiste, ki pa so nasilni, pa usmerja v to, da razumejo,"je pojasnil. Po njegovih besedah bo imel učitelj dober pregled takrat, kadar bo to počel deontološko. "Ko bo počel to, kar mora početi zato, ker je učitelj, ne zato, ker poseduje znanje fizike ali kemije," je sklenil Merc.