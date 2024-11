Medvrstniško nasilje: Prevečkrat od staršev slišimo, 'naj se zmenijo sami'

"Prejšnji ponedeljek je bilo sporočilo učenca, starega 10 let, v skupini na Vibru ostalim sošolcem, ali si moj otrok zasluži smrt. Spodaj pa je bilo na voljo 'da ali ne' in dva sta celo glasovala za da," je povedal oče napadenega otroka, ki je o tem obvestil ravnateljico, policiste in inšpektorat.

Nad postopanjem šole je razočaran, pravi, da se počuti nemočno, da bi pristojni morali grožnje jemati bolj resno in več pozornosti nameniti otroku, ki je bil napaden, pa tudi napadalcu. "Ker v šolo ne hodi samo moj otrok, ampak veliko drugih otrok in zaposlenih," je povedal.

Šolski inšpektorat, ki je precej povečal število preventivnih nadzorov, je medtem na šoli sprožil postopek. Prvi inšpektor sicer pravi, da imajo ljudje pogosto napačne predstave, kaj inšpektorat pravzaprav počne. "Mi dejansko ne nadziramo posameznega dogodka, ampak iz analiz tveganja, iz naših pooblastil ves čas ugotavljamo in nadziramo, kako šole v takšnih in podobnih primerih, tudi drugih oblikah nasilja ali pa vsakodnevno delujejo na polju vzgojnega delovanja," je povedal dr. Simon Slokan, glavni inšpektor za šolstvo.

Učenec, ki je anketo sestavil, po besedah ravnateljice ni nasilen ali agresiven otrok. Pisno je sporočila, da so na šoli k reševanju problematike pristopili odgovorno."Čeprav se je dogodek zgodil popoldne zunaj šolske posesti. Želimo zaščiti vse vpletene učence, ki so še mlajši in se prvič soočajo s težo dejanj, ki jih niso znali predvideti," je sporočila pisno.

Župan Jesenic Peter Bohinec je zagotovil, da bo organiziran roditeljski sestanek z namenom, da bodo vsi starši ustrezno obveščeni, tudi ravnateljica naj bi mu zagotovila, da bodo v sklopu tega delovali preventivno. Je pa jeseniški župan sicer kritičen do vodstva šole, ker je bila lokalna skupnost o incidentu obveščena šele nekaj dni po dogodku.

"Vsak ti pravi, pa saj to ni tako hudo, meni se pa to zdi zelo resna stvar," je povedal oče napadenega mladoletnika. In tudi klinični psiholog Tristan Rigler opozarja, da pristojni večkrat še vedno postopajo preveč medlo. "Mislim, da še vedno prevečkrat vidimo ta star način razmišljanja, 'naj se sami zmenijo', starši se tako po želji malo angažirajo. Ampak mislim, da predvsem manjka to, da se otrokom razloži, da ima to posledice, da je to nekoga prizadelo in predvsem, da si verjetno ne želijo, da bi se to njim zgodilo," je poudaril.