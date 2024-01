Mega projekt Boscarola: 1000 stanovanj po dostopnejših cenah

Soseska Galaksija – mega projekt ajdovskega podjetnika Iva Boscarola in njegove hčere ob Šmartinski cesti v Ljubljani – naj bi se na zemljišču, nekoč v lasti Žita, začel že kmalu. "Začeli bomo rušiti ta objekt starega mlina in potem seveda tudi oba silosa. To začnemo aprila," je dejal Boscarol.

Boscarol na devet in pol hektarjev velikem zemljišču napoveduje 1000 stanovanj, pa tudi vse, kar je za stanovalce potrebno. Od šole, otroškega vrtca, trgovin, gostiln, zunanjih površin, servisov, avtopralnic. Projekt, vreden približno pol milijarde evrov, bo torej kot mesto v malem. In če se je v zadnjih letih v Ljubljani gradilo predvsem za elito, pa Boscarol obljublja, da bo večina stanovanj po dostopnih cenah. "Za kvadratni meter bo v povprečju treba odšteti 3000 evrov."

Oziroma 25 odstotkov manj od srednje cene stanovanja v Ljubljani, ki je bila v lanskem prvem polletju 3880 evrov na kvadratni meter. A stanovanjski problem v Ljubljani še ne bo rešen. Po nekaterih ocenah primanjkuje od tri do štiri tisoč stanovanj. Spomnimo se pompoznih obljub iz predvolilnega časa: 20 do 30 tisoč novih stanovanj v Sloveniji do leta 2030. Da so nerealne, je danes jasno, so pa zato nove napovedi.

"Do leta 2025 bo s strani Stanovanjskega sklada zgrajenih 2000 stanovanj," je dejal Luka Omladič, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Za to je že zagotovljenih 51 milijonov evrov, skupaj s stanovanji, ki jih bodo gradile občine. "Vladna zaveza do leta 2026 – 5000 neprofitnih najemnih stanovanj – bo izpolnjena."

A zasebne investicije so lahko bolj učinkovite od državnih, so prepričani nekateri. "Zasebnik bo v nekem smislu podvržen manj birokratskim postopkom, kakor bo ministrstvo ali država," je prepričan arhitekt in publicist Matevž Granda. Tudi Boscarol bo moral najprej doseči spremembo namembnosti zemljišč.

Na Mestni občini Ljubljana napovedanega projekta konkretno še ne komentirajo, pišejo pa, da podpirajo "vsako namero, ki gre v smeri cenovno dostopnih stanovanj in javne koristi". Boscarol je bil bolj konkreten in poudaril, da so na MOL zelo naklonjeni taki ideji. Kot pravi, so vlogo za spremembo namembnosti že vložili, nova soseska pa naj bi sprejela prve stanovalce čez pet let.