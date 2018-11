Megla, dež in listje na cesti so pogosti povzročitelji prometnih nesreč

Vreme sicer še ni nič kaj zimsko, tudi vremenoslovci mraza še ne napovedujejo v kratkem. A tudi trenutno vreme z velikim nihanjem temperatur, občasnim dežjem lahko skupaj s krajšim dnevom voznikom postavlja nekatere pasti. Na AMZS voznike opozarjajo, naj ne podcenjujejo voznih razmer na cesti in naj prilagodijo svojo vožnjo.

Jesen je čas z velikimi temperaturnimi razlikami. Zjutraj je termometer lahko že blizu ledišča, pojavljajo se lahko pasovi megle, čez dan so temperature višje, vseeno nas lahko preseneti dež, mokro vozišče, dnevi so krajši, vidljivost je slabša. Dodatno težavo lahko predstavljata listje in pesek na cesti. Vse to so spremenjeni vozni pogoji, ki jih morajo vozniki prepoznati, upoštevati, je opozoril inštruktor varne vožnje pri AMZSBrane Legan.

Meglenke uporabljajte samo v megli

Izpostavil je tudi na pomen dobro videti in biti viden v prometu ter voznike spomnil na pomen uporabe luči. V novejših vozilih namreč pri funkciji dnevnih luči te na zadnjem delu avtomobila ne svetijo. Kot so spomnili na AMZS, je bilo to uvedeno zaradi varčevanja z energijo, a v praksi to pomeni slabšo opaznost vozila na cesti. Zato voznikom svetujejo, naj namesto funkcije dnevnih luči v razmerah slabše vidljivosti raje uporabljajo zasenčene luči, saj jih bodo le tako drugi vozniki pravočasno opazili.

Tudi meglenko je treba uporabljati pravilno, torej le takrat, ko je megla. Meglenka je v pogojih, ko megle ni, za druge voznike moteča.

Legan pa je voznike opozoril tudi na pravilen položaj sedenja v avtomobilu. "Da bomo ob morebitni kritični situaciji ustrezno reagirali, moramo imeti pravilen sedežni položaj in razmeram prilagojeno hitrost vožnje ter ustrezno varnostno razdaljo. To velja v vseh voznih razmerah, še zlasti pa takrat, ko je cesta zasnežena, poledenela, v takih situacijah pa je neprilagojena hitrost eden največjih problemov," je spomnil.

Poleg hitrosti vožnje bi morali vozniki upoštevati tudi zmogljivost pnevmatik in zavorno pot pri določeni hitrosti, razmere na cesti pa spremenijo tudi to, kako obvladovati vozilo.