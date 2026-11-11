Zakaj je gosta megla v kombinaciji s hitrostjo lahko usodna?

Leta 2010 je Slovenijo pretreslo najhujše verižno trčenje na naših cestah do takrat. "Lepa cesta, potem pa megla, kot da bi pred zidom stala," je takrat razmere komentirala voznica.

Ljudje so bežali iz avtomobilov, nekatere karoserije so bile popolnoma neprepoznavne. V gosti megli so na Dolenjskem ugasnila tri življenja. Le štiri leta pozneje so podobni prizori pretresli primorsko avtocesto, kjer se je tragedija ponovila še leta 2016.

Nesreča pred desetimi leti je terjala štiri življenja, verižno je trčilo kar 56 vozil, udeleženih je bilo 128 ljudi – do danes je to največja nesreča, kar jo v Sloveniji pomnimo.

Po tragediji je DARS uvedel dodatne varnostne ukrepe. LED-smerniki, sprva namenjeni opozarjanju na močan veter, danes voznike usmerjajo tudi v megli in opozarjajo na vožnjo v nasprotno smer.

"Ko je vidljivost manjša od 50 metrov, dejansko pademo v nek zid, ne vidimo nič, in te lučke nam izredno dobro denejo," prav Zvonko Zavašnik, vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu.

A kot poudarja stroka, mnogi upočasnijo šele, ko meglo zaznajo sami. A poglejmo primer: pri hitrosti 130 kilometrov na uro voznik v eni sami sekundi prevozi kar 36 metrov. V gosti megli pa je lahko vidljivost manjša od 50 metrov. To pomeni, da lahko voznik že med samim odzivanjem prevozi skoraj vso razdaljo, ki jo ima pred seboj na očeh. In to še preden sploh začne zavirati.

"Svetujemo, da vozniki takoj, ko vidijo prvi znak megle, zmanjšajo hitrost oziroma hitrost prilagodijo voznim razmeram, da povečajo varnostno razdaljo," pravi Matjaž Korošak z Agencije za varnost v prometu.

Kot še dodaja, morajo vozniki računati na to, da z meglo prihaja tudi slabši oprijem na cesti.

"Treba je zmanjšati hitrost, ampak sunkovito zmanjšanje hitrosti lahko že v naslednjem trenutku povzroči verižno trčenje od zadaj, tako da to je v bistvu zelo tanka meja," pravi Zavašnik.

A še tako napredni varnostni sistemi ne morejo preprečiti vsake nesreče, je povedal. V gosti megli je namreč dovolj že trenutek nepazljivosti, da pride do tragedije. "Ne glede na delujoč sistem lahko samo ena nepazljivost uporabnika ali pa neobzirnost do drugih povzroči takšno nesrečo," še dodajajo na Darsu.