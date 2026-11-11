Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zakaj je gosta megla v kombinaciji s hitrostjo lahko usodna?

Ljubljana, 11. 11. 2026 19.45 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Leja Hrovat
Megla na cesti

Tragični prizori obujajo spomin na to, da smo v preteklosti podobno doživeli tudi na slovenskih cestah. Leta 2010 na dolenjski avtocesti, štiri leta pozneje na primorski, kjer se je množično verižno trčenje ponovilo še leta 2016. Kaj smo se iz teh nesreč naučili, kako varne so danes naše avtoceste? In kako ravnati, ko se pred nami nenadoma pojavi gosta megla?

Leta 2010 je Slovenijo pretreslo najhujše verižno trčenje na naših cestah do takrat. "Lepa cesta, potem pa megla, kot da bi pred zidom stala," je takrat razmere komentirala voznica. 

Ljudje so bežali iz avtomobilov, nekatere karoserije so bile popolnoma neprepoznavne. V gosti megli so na Dolenjskem ugasnila tri življenja. Le štiri leta pozneje so podobni prizori pretresli primorsko avtocesto, kjer se je tragedija ponovila še leta 2016.

Nesreča pred desetimi leti je terjala štiri življenja, verižno je trčilo kar 56 vozil, udeleženih je bilo 128 ljudi – do danes je to največja nesreča, kar jo v Sloveniji pomnimo.

Po tragediji je DARS uvedel dodatne varnostne ukrepe. LED-smerniki, sprva namenjeni opozarjanju na močan veter, danes voznike usmerjajo tudi v megli in opozarjajo na vožnjo v nasprotno smer.

"Ko je vidljivost manjša od 50 metrov, dejansko pademo v nek zid, ne vidimo nič, in te lučke nam izredno dobro denejo," prav Zvonko Zavašnik, vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu.

A kot poudarja stroka, mnogi upočasnijo šele, ko meglo zaznajo sami. A poglejmo primer: pri hitrosti 130 kilometrov na uro voznik v eni sami sekundi prevozi kar 36 metrov. V gosti megli pa je lahko vidljivost manjša od 50 metrov. To pomeni, da lahko voznik že med samim odzivanjem prevozi skoraj vso razdaljo, ki jo ima pred seboj na očeh. In to še preden sploh začne zavirati.

"Svetujemo, da vozniki takoj, ko vidijo prvi znak megle, zmanjšajo hitrost oziroma hitrost prilagodijo voznim razmeram, da povečajo varnostno razdaljo," pravi Matjaž Korošak z Agencije za varnost v prometu.

Kot še dodaja, morajo vozniki računati na to, da z meglo prihaja tudi slabši oprijem na cesti.

"Treba je zmanjšati hitrost, ampak sunkovito zmanjšanje hitrosti lahko že v naslednjem trenutku povzroči verižno trčenje od zadaj, tako da to je v bistvu zelo tanka meja," pravi Zavašnik.

A še tako napredni varnostni sistemi ne morejo preprečiti vsake nesreče, je povedal. V gosti megli je namreč dovolj že trenutek nepazljivosti, da pride do tragedije. "Ne glede na delujoč sistem lahko samo ena nepazljivost uporabnika ali pa neobzirnost do drugih povzroči takšno nesrečo," še dodajajo na Darsu. 

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
megla avtocesta verižno trčenje nesreča

Mladoletniki ustrahujejo tudi prebivalce Fužin

Kordiša med deljenjem letakov fizično napadel moški

24ur.com Je obnova vipavske hitre ceste nevarna?
24ur.com Od Lukovice do Ljubljane: gre hitreje po lokalni ali avtocesti?
Moskisvet.com Šokantni posnetki s slovenskih cest
24ur.com Poletje poleg visokih temperatur prinaša tudi vedno več gneče na cestah
24ur.com Cestno piratstvo: ob okvari vozila ponudijo pomoč, nato izstavijo visok račun
24ur.com 'Bodo čez 20 let ljudje stali v kolonah, ker nismo naredili dodatnega pasu?'
24ur.com Pester dan na cestah: vožnja v napačno smer, več nesreč ...
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
11. 11. 2026 20.42
Na Krasu in Vipavski dolini včasih tako piha da snope luči zanaša, bodite previdni.
Odgovori
0 0
bandit1
11. 11. 2026 20.40
Ne zato ker si osel. Nekoč mi je nek znanec pripovedoval o megli. Sem vozil za lučmi pred seboj in kar na enkrtat bum dum in ne vem kje vozim. Bila je njiva , je dejal in sem imel srečo. Skupaj sva izstopila iz avta in se smejala ker sva jo tako lahko odnesla. Počasi sva šla.
Odgovori
0 0
flojdi
11. 11. 2026 20.24
Zato ker ne vidiš Nič.se spomnim 2x take megle.meter pred avtom se ni videlo.ni se videlo niti robu ceste.in je sofer vozil"..jest pa raziskovalno"peš pred njim.nekoč.in ne na avtocesti..ker jih še ni bilo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
Ali smo šli pri nežni vzgoji predaleč? To je vprašanje, ki si ga zastavlja vse več staršev
Ali smo šli pri nežni vzgoji predaleč? To je vprašanje, ki si ga zastavlja vse več staršev
Otroški dodatek prihaja že jutri, preverite, koliko boste prejeli
Otroški dodatek prihaja že jutri, preverite, koliko boste prejeli
Nekoč kraljica divjih zabav, danes mama dveh otrok
Nekoč kraljica divjih zabav, danes mama dveh otrok
zadovoljna
Portal
Kate Middleton navdušila s popolnim jesenskim stajlingom
Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj privlačna: ljudje se jim težko uprejo
Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj privlačna: ljudje se jim težko uprejo
Mislite, da veste vse o Magnificu? Rešite kviz in preverite svoje znanje
Mislite, da veste vse o Magnificu? Rešite kviz in preverite svoje znanje
Po koncu šova sta se znova našla
Po koncu šova sta se znova našla
vizita
Portal
Najslabše živilo za visok krvni tlak ni le sol: to živilo lahko krvni tlak še dodatno zviša
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
cekin
Portal
Ena slovenska občina izstopa: brezposelnost je tam med najvišjimi v državi
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
moskisvet
Portal
Vložil je veliko truda, a sledilo je grdo razočaranje
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
dominvrt
Portal
Jure Košir posvojil psičko iz zavetišča: Rozi je dobila nov začetek
Te lončnice so najbolj občutljive na mraz: preverite, ali je med njimi tudi vaša
Te lončnice so najbolj občutljive na mraz: preverite, ali je med njimi tudi vaša
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
okusno
Portal
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
voyo
Portal
Zajčji nasip
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Brez konca
Brez konca
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2073