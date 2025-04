Mehke opanke in noše, ki jih je vse težje najti

Dve uri so noge 300 plesalcev v usnjenih sandalih z vseh koncev Slovenije v soboto zvečer v polni trboveljski dvorani udarjale ob tla. Rute na glavah so pokrivale umetelno spletene kite, ki so ozaljšale skrbno naličene obraze, pisane noše pa so skupine razlikovale med seboj. Največ truda je danes vloženega prav v to, da dobijo originalne narodne noše, saj je te vse težje najti, pojasnjujejo organizatorji Zveze srbskih društev Slovenije, ki se redno povezujejo tudi s slovenskimi in drugimi etničnimi društvi.