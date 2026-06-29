Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Meira Hot: Hanov položaj na vrhu SD ostaja trden

Ljubljana, 29. 06. 2026 17.48 pred 47 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Meira Hot

Ob nekaj nezadovoljstva nad volilnim rezultatom SD in kondicijo terenske mreže, med drugim na Obali in v Ljubljani, je podpredsednica stranke Meira Hot zatrdila, da je predsednik Matjaž Han "absolutno trdno v sedlu" stranke. Kot pravi Hotova, se na lokalne volitve podajajo konsolidirani, "močna notranja demokracija" pa je dobrodošla.

Podobno kot že Han na novinarski konferenci minuli teden, je tudi Hotova v današnji izjavi v DZ poudarila, da je fokus stranke trenutno na pripravah na lokalne volitve. "Zelo bomo prisotni na terenu, želimo si še dodatno okrepiti posamezne občinske organizacije, v sredo na primer ustanavljamo odbor v Ilirski Bistrici," je dejala.

V minulem tednu je namreč kar nekaj pozornosti poželo nedavno dogajanje ob menjavi vodstva občinske organizacije v Kopru in deklaracija SD Ljubljana, v kateri je predsedstvo ljubljanske organizacije stranke izrazilo nezadovoljstvo z rezultatom na volitvah v DZ, med drugim so kritični do vodstva in strategije, ki jo je stranka ubrala v volilni kampanji.

A Hotova zagotavlja, da je Hanov položaj na vrhu stranke trden. O tem, ali bo tako tudi po volilnem kongresu, ki po sedanjih načrtih stranko čaka v začetku prihodnjega leta, pa je po njenih besedah prehitro prejudicirati. "Volilni kongres je namenjen temu, da se članstvo izreče o potencialnem aktualnem vodstvu ali novem vodstvu. Vse je odprto," je dejala podpredsednica stranke.

Matjaž Han
Matjaž Han
FOTO: Luka Kotnik

Izpostavila pa je tudi, da imajo v SD "zelo močno razvito demokracijo, kar je samo dobro". Po njenih besedah je tako kakršnakoli notranja kritika s ciljem doseganja boljših rezultatov dobrodošla.

Ob tem je pokomentirala tudi najnovejše meritve javnega mnenja. Nedeljska anketa Mediane za POP TV stranki kaže 7,9 odstotka podpore (maja 6,5 odstotka), kar je podpredsednica SD pospremila z besedami, da se trudijo v "ponovno histerični situaciji držati razumno, ostro in kritično opozicijsko držo", javnost pa to, kot kaže, prepoznava. "Dejstvo je tudi, da aktualna koalicija, kljub temu da so rekli, da si želijo mirnega mandata, očitno dela drugače od svojih besed," je dodala. Po njeni oceni je namreč koalicija že s prvimi zakoni začela rušiti demokratične in pravne standarde v državi, kar po besedah Hotove pripomore k ogorčenju javnosti in temu, da vlada "enostavno nima podpore".

SD Matjaž Han Meira Hot lokalne volitve

Janez Sušnik bo pokopan z vojaškimi častmi

24ur.com Kje bodo kandidirali Han, Fajonova, Tašner Vatovec, Šetinc Paškova?
24ur.com Kritičen do Logarja, Hana vabi v desnosredinsko vlado
24ur.com Kdo bo zasedel predsedniški stolček na jesenskih volitvah?
24ur.com Han o Prebiličevi odločitvi: V politiki so pač takšne stvari normalne
24ur.com Han: Politični prostor se je zložil v dva bloka, ki ne moreta sestavit vlade
24ur.com Zakaj izpadli kandidat stranke Gibanje Svoboda ni podprl kandidata SD?
24ur.com Učinek volitev? Svoboda in SDS povečujeta prednost, Vesna med 'prvimi petimi'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
R2IQ
29. 06. 2026 18.27
Peščica na vrhu je ugrabila SD za lastne interese in položaje. Članstvo še vedno naivno in verjame v neke stare zgodbe in borbe za levo pravico.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Kam je izginil mali George? Sin princa Williama in Kate je skoraj že višji od mame
Vrhunski dirkač doživel trenutek, ki prekaša vse zmage: postal oče
Vrhunski dirkač doživel trenutek, ki prekaša vse zmage: postal oče
Vročina in dojenje: ali dojenček res potrebuje dodatno vodo?
Vročina in dojenje: ali dojenček res potrebuje dodatno vodo?
Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo
Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo
zadovoljna
Portal
Skrivnostni posnetek poljuba, ki je v nekaj minutah izginil s spleta
Ena najlepših romanc 90. let, ki se je končala z bolečim razhodom
Ena najlepših romanc 90. let, ki se je končala z bolečim razhodom
Retrogradni Merkur v raku: 3 znamenja bodo to poletje najbolj na udaru
Retrogradni Merkur v raku: 3 znamenja bodo to poletje najbolj na udaru
Ganljivo slovo legendi, ki je navdihovala več kot 50 let
Ganljivo slovo legendi, ki je navdihovala več kot 50 let
vizita
Portal
Star nemški trik, ki ohladi stanovanje brez klimatske naprave
Od vročine je nehala govoriti
Od vročine je nehala govoriti
Zakaj ne bi smeli piti ledenih pijač
Zakaj ne bi smeli piti ledenih pijač
Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže
Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže
cekin
Portal
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
moskisvet
Portal
Igralka filmov za odrasle razkrila, kaj moški uporabljajo na snemanjih
Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?
Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?
Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov
Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov
Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala
Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala
dominvrt
Portal
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
okusno
Portal
Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve
Pozabite na cvrtje: ta hrustljav piščanec navduši vsakogar
Pozabite na cvrtje: ta hrustljav piščanec navduši vsakogar
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763