Meira Hot: Hanov položaj na vrhu SD ostaja trden

Podobno kot že Han na novinarski konferenci minuli teden, je tudi Hotova v današnji izjavi v DZ poudarila, da je fokus stranke trenutno na pripravah na lokalne volitve. "Zelo bomo prisotni na terenu, želimo si še dodatno okrepiti posamezne občinske organizacije, v sredo na primer ustanavljamo odbor v Ilirski Bistrici," je dejala.

V minulem tednu je namreč kar nekaj pozornosti poželo nedavno dogajanje ob menjavi vodstva občinske organizacije v Kopru in deklaracija SD Ljubljana, v kateri je predsedstvo ljubljanske organizacije stranke izrazilo nezadovoljstvo z rezultatom na volitvah v DZ, med drugim so kritični do vodstva in strategije, ki jo je stranka ubrala v volilni kampanji.

A Hotova zagotavlja, da je Hanov položaj na vrhu stranke trden. O tem, ali bo tako tudi po volilnem kongresu, ki po sedanjih načrtih stranko čaka v začetku prihodnjega leta, pa je po njenih besedah prehitro prejudicirati. "Volilni kongres je namenjen temu, da se članstvo izreče o potencialnem aktualnem vodstvu ali novem vodstvu. Vse je odprto," je dejala podpredsednica stranke.