Meira Hot: Kmetijsko ministrstvo nadaljuje prakso izčrpavanja zavetišč

"Učinki novega Pravilnika o merilih za določitev stroškov dnevne oskrbe psov in mačk so nam lahko vsem v posmeh in sramoto. Kriterij je bistveno prenizek, saj vsak, ki ima domače živali, ve, da je dnevni strošek vsaj 5-krat višji od tistega, ki ga ministrstvo ocenjuje v novem pravilniku," v odzivu na predlog, ki med drugim za oskrbo mačke v zavetišču predvideva 6 evrov mesečno, opozarja poslanka Merira Hot.

Danes smo poročali o negativnih odzivih, ki jih je sprožila objava predloga Pravilnika o merilih za določitev stroškov dnevne oskrbe psov in mačk, ki se financirajo iz proračuna RS, med upravitelji zavetišč. Kot so številni izpostavili, je postavljena cena za oskrbo živali v zavetiščih sramotno nizka, medtem ko se pristojno ministrstvo za kmetijstvo brani, da gre zgolj za predlog in da bodo pri postavljanju cene oskrbe upoštevali tudi predloge zavetišč. Kljub vsemu je neverjetno, da so uspeli izračunati, da bi bilo šest evrov na mesec dovolj za mačko teže do treh kilogramov, pa dobrih 40 evrov dovolj za vso hrano za psa med 10 in 30 kilogrami.

Na vsebino Pravilnika so se odzvali v SD, kjer so dejali, da delijo razočaranje z društvi za zaščito živali. "Merila za izračun stroškov dnevne oskrbe psov in mačk v zavetiščih zaskrbljujoče podcenjujejo predvideni znesek povračil za hrano, predvsem pa ne upoštevajo vseh realnih stroškov dnevne oskrbe živali," so zapisali in dodali, da je njihova poslanka Meira Hot večkrat opozorila, da zavetišča znotraj veljavnih pogojev, ki jih zagotavlja država, niso sposobna delovanja pod normalnimi pogoji, nova merila pa teh pogojev bistveno ne izboljšujejo.

Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo predlog Pravilnika o merilih za določitev stroškov dnevne oskrbe psov in mačk, ki jih bo pokrila država za tiste živali, ki so v zavetišču več kot tri mesece.

Pred tremi dnevi je Hotova opozorila ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s pobudo, da ministrstvo podpre zakonsko pobudo, ki jo je skupaj s poslansko skupino SD predlagala že večkrat, in sicer, da se stroški oskrbe živali v zavetišču, ki sedaj pretežno bremenijo občine ter zavetišča, razdelijo tako, da bo 50 odstotkov stroškov tovrstne oskrbe živali pokrivala Republika Slovenija, enak delež pa občina. Po preteklih treh mesecih od nastanitve živali v zavetiščih pa stroške oskrbe živali v zavetišču v celoti prevzame država. "Učinki novega Pravilnika o merilih za določitev stroškov dnevne oskrbe psov in mačk so nam lahko vsem v posmeh in sramoto. Kriterij je bistveno prenizek, saj vsak, ki ima domače živali, ve, da je dnevni strošek vsaj 5-krat višji od tistega, ki ga ministrstvo ocenjuje v novem pravilniku," opozarja poslanka in dodaja, da ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadaljuje s "prakso izčrpavanja zavetišč, s čimer onemogoča zagotavljanje zaščite in dobrobiti zapuščenih živali". Zato v SD vztrajajo z razdelitvijo stroškov, ki so jih predlagali v zakonu.