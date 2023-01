Meira Hot: Odnos do živali je ogledalo vseh nas

Predlog so poslali v usklajevanje pristojnemu ministrstvu in koalicijskima partnericama. Ob tem so pojasnili, da so bile v prejšnjem mandatu sprejete nekatere nujne zakonske spremembe s področja zaščite živali, a so te še vedno nezadostne in se številni zakonske manki še vedno odražajo v tragičnih podobah zapuščenih, mučenih in trpinčenih živali, o čemer poročajo mediji in na katere opozarjajo društva za zaščito živali.

S predlogom novele bi uvedli tudi popolno prepoved privezovanja psov na verige, jeklenice in druge oblike priveza, ki psom omejujejo prosto gibanje. Prav tako bi prepovedali zadrževanje in nastanitev živali v premajhnih prostorih brez možnosti prostega gibanja, ki ga posamezna žival potrebuje.