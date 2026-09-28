Meira Hot v tekmo za piransko županjo

Kandidatka za županjo Meira Hot v ospredje postavlja javne storitve, dostopnost obale ter ohranjanje kulturne dediščine in morja. "Odločitev za kandidaturo sem sprejela, ker želim izkušnje, delo in energijo v celoti usmeriti v prihodnost naše občine," je poudarila.

Osrednja prioriteta programa ostaja sprejetje občinskega prostorskega načrta. Piran je ena od zadnjih slovenskih občin brez tega temeljnega dokumenta. To po besedah Hot "dopušča raznorazne malverzacije v prostoru, in to vzbuja izjemno zaskrbljenost". Temeljni prostorski dokument po njenih besedah omogoča edini način za zaščito naravne in kulturne dediščine ter začetek nujne gradnje.

Največje težave občanov so trenutno prometne zagate in pomanjkanje stanovanj za mlade družine, je ocenila. Kandidatka Hot je opozorila tudi na zamude pri gradnji neprofitnih stanovanj in zahtevala takojšnje reševanje bivanjske problematike.