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Slovenija

Meira Hot v tekmo za piransko županjo

Ljubljana, 28. 09. 2026 20.12 pred 52 minutami 2 min branja 15

Avtor:
STA
Meira Hot

Poslanka SD Meira Hot je v Luciji uradno napovedala kandidaturo za županjo Občine Piran. Ob tem je poudarila, da bo v primeru izvolitve zapustila poslanske klopi in vso energijo usmerila v vodenje občine. Pirančanom obljublja reševanje stanovanjske problematike in preudaren razvoj po meri vseh občanov.

Kandidatka za županjo Meira Hot v ospredje postavlja javne storitve, dostopnost obale ter ohranjanje kulturne dediščine in morja. "Odločitev za kandidaturo sem sprejela, ker želim izkušnje, delo in energijo v celoti usmeriti v prihodnost naše občine," je poudarila.

Osrednja prioriteta programa ostaja sprejetje občinskega prostorskega načrta. Piran je ena od zadnjih slovenskih občin brez tega temeljnega dokumenta. To po besedah Hot "dopušča raznorazne malverzacije v prostoru, in to vzbuja izjemno zaskrbljenost". Temeljni prostorski dokument po njenih besedah omogoča edini način za zaščito naravne in kulturne dediščine ter začetek nujne gradnje.

Največje težave občanov so trenutno prometne zagate in pomanjkanje stanovanj za mlade družine, je ocenila. Kandidatka Hot je opozorila tudi na zamude pri gradnji neprofitnih stanovanj in zahtevala takojšnje reševanje bivanjske problematike.

Meira Hot
Meira Hot
FOTO: Bobo

Veliko pozornost namenja tudi javnemu prevozu in parkirnim mestom v Piranu, Portorožu, Luciji ter na podeželju. Njen program pa vključuje tudi varne kolesarske poti in ozelenitev. "V enem mandatu bomo zasadili vsaj deset tisoč novih dreves in s tem ustvarili usmerjen razvoj glede na potrebe prebivalcev," je obljubila Hot.

Pri uresničevanju ciljev kandidatka stavi na široko ekipo in kompromise. Na njeni listi v Piranu namreč sodeluje tudi dosedanji oster kritik lokalne politike Davorin Petaros. "Davorin ni bil nikoli gola opozicija, ampak je vedno upravičeno opozarjal na ključne tematike," je pojasnila Hot. Poudarila je nujnost usklajevanja različnih idej za dobrobit vseh krajev.

Prihajajoče lokalne volitve v piranski občini prinašajo tudi pestro politično konkurenco. Aktualni župan Andrej Korenika bo nov mandat lovil s podporo Gibanja Svoboda in Liste Gašparja Gašparja Mišiča. Stranka nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča v volilni boj pošilja Žarka Sajiča. Demokrati in stranka Oljka podpirajo Roberta Smrekarja. Lokalni odbor stranke SDS pa za župansko mesto kandidira Anjo Guzej, ki je že dobila zeleno luč centrale stranke.

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Meira Hot Piran lokalne volitve županska kandidatura SD

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KOMENTARJI15

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Uporabnik1935308
28. 09. 2026 20.58
Že tako ali tako je vse njihovo, malo si še delijo z Gubercem. Enkrat je že bila oslarija, bo pa pestro
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0 0
prfox
28. 09. 2026 20.57
Ojoj .. So pa po tem pretepu na kraj prihiteli še drugi člani družine Hot: Hotova sinova Tito in Marko ter brat Vejsil. Ko je gasilec stopil pred lokal, naj bi mu na glavi razbili steklenico, ga tolkli s pestmi v glavo, brcali po telesu, kar naj bi se nadaljevalo, ko je padel po tleh, na tleh ležečega pa so, tako naj bi izhajalo iz prijave, brutalno brcali predvsem v glavo.
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0 0
prfox
28. 09. 2026 20.56
Tito Hot je bil s strani sodišča zaslišan kot priča v zadevi Kavaški klan, kjer so preiskovali pranje denarja in nakup kriptovalut,
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0 0
Racional-ec
28. 09. 2026 20.55
Bolj bi ji pasal priimek Cold kot Hot
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0 0
prfox
28. 09. 2026 20.53
Ali je razkrita Sky komunikacija na procesu Kavaški klan končno ujela večjo slovensko politično ribo? Na procesu Kavaški klan je kot priča nastopil Marko Hot, brat zelo znane poslanke Socialnih demokratov,..v komunikaciji telefona Marka Hota JVUST2 se večkrat pojavi ime Seka, ki je vzdevek za poslanko SD Meiro Hot. ??
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+1
1 0
Veščec
28. 09. 2026 20.50
A bo tut Piran potem Hot,pa to
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+1
1 0
nofx
28. 09. 2026 20.49
Sorodniki samo izsiljujejo, ne plačujejo izkoriščajo delavce in kje je ta da jih zaščiti bla, bla, bla govori v parlamentu in TV
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+1
1 0
kakorkoliže
28. 09. 2026 20.48
Županski stolčki so bistveno donosnejši od poslanskih.
Odgovori
+2
2 0
nofx
28. 09. 2026 20.47
Se ji mudi, da se dokoplje do korita, da bo lahko s stricem in brati kradla, Kosovska mafija, samo to ne volit Piran, to je hudič v Sneguljčicini obleki.
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+2
2 0
Betuul
28. 09. 2026 20.45
To bi pa b’lo. eni od sd ja bi kar za župana
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+1
1 0
nova pot
28. 09. 2026 20.40
Odpade, ker njeni sorodniki napadajo ljudi, kaj bi bilo šele potem.
Odgovori
+2
2 0
Victoria13
28. 09. 2026 20.38
Piran je itak malo Kosovo...
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1935308
28. 09. 2026 20.37
SD razpada? Sicer bo pa zmagala, bratje in žlahta bodo pritisnili.
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+4
5 1
prfox
28. 09. 2026 20.23
Afera Litijska še pride na vrsto, stranka pa je zaradi dolgov prodala morala prodati lasten sedež, Moskovičevo vilo; SD sedaj v opoziciji razpada, reši se kdor se more ..
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+4
5 1
prfox
28. 09. 2026 20.25
PS. So tudi v vašem kraju pred volitvami skakli s plakati v 30 dneh do specialista ?
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+4
4 0
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