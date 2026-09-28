Meira Hot v tekmo za piransko županjo

Kandidatka za županjo Meira Hot v ospredje postavlja javne storitve, dostopnost obale ter ohranjanje kulturne dediščine in morja. "Odločitev za kandidaturo sem sprejela, ker želim izkušnje, delo in energijo v celoti usmeriti v prihodnost naše občine," je poudarila.
Osrednja prioriteta programa ostaja sprejetje občinskega prostorskega načrta. Piran je ena od zadnjih slovenskih občin brez tega temeljnega dokumenta. To po besedah Hot "dopušča raznorazne malverzacije v prostoru, in to vzbuja izjemno zaskrbljenost". Temeljni prostorski dokument po njenih besedah omogoča edini način za zaščito naravne in kulturne dediščine ter začetek nujne gradnje.
Največje težave občanov so trenutno prometne zagate in pomanjkanje stanovanj za mlade družine, je ocenila. Kandidatka Hot je opozorila tudi na zamude pri gradnji neprofitnih stanovanj in zahtevala takojšnje reševanje bivanjske problematike.
Veliko pozornost namenja tudi javnemu prevozu in parkirnim mestom v Piranu, Portorožu, Luciji ter na podeželju. Njen program pa vključuje tudi varne kolesarske poti in ozelenitev. "V enem mandatu bomo zasadili vsaj deset tisoč novih dreves in s tem ustvarili usmerjen razvoj glede na potrebe prebivalcev," je obljubila Hot.
Pri uresničevanju ciljev kandidatka stavi na široko ekipo in kompromise. Na njeni listi v Piranu namreč sodeluje tudi dosedanji oster kritik lokalne politike Davorin Petaros. "Davorin ni bil nikoli gola opozicija, ampak je vedno upravičeno opozarjal na ključne tematike," je pojasnila Hot. Poudarila je nujnost usklajevanja različnih idej za dobrobit vseh krajev.
Prihajajoče lokalne volitve v piranski občini prinašajo tudi pestro politično konkurenco. Aktualni župan Andrej Korenika bo nov mandat lovil s podporo Gibanja Svoboda in Liste Gašparja Gašparja Mišiča. Stranka nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča v volilni boj pošilja Žarka Sajiča. Demokrati in stranka Oljka podpirajo Roberta Smrekarja. Lokalni odbor stranke SDS pa za župansko mesto kandidira Anjo Guzej, ki je že dobila zeleno luč centrale stranke.
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