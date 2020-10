Meja sneženja na severu se že spušča, na Vršiču zimske razmere

Po sončni soboti smo se zbudili v turobno nedeljo, ki jo bodo zaznamovale obilne padavine. Na Notranjskem, Gorenjskem in Primorskem lahko čez dan pade tudi več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Nad nadmorsko višino 1700 metrov, kjer bo temperatura ves dan pod ničlo, bo zapadlo od 50 do 80 centimetrov snega, skupna snežna odeja bo tako v visokogorju Julijskih Alp že lahko dosegla višino enega metra.

Na nedeljsko jutro so se padavine razširile nad večji del države. Dan bo minil v znamenju dotoka občutno hladnejšega zraka, jesenske barve pa bo marsikje v višjih legah prehodno zamenjala belina.

Na vreme pri nas danes vpliva hladna fronta, ki pa se bo zaradi ciklona nad severno Italijo le počasi pomikala čez naše kraje, kar bo predvsem zahodni, južni in osrednji Sloveniji prineslo močnejše padavine. Največ padavin, marsikje tudi več kot 50 litrov na kvadratni meter, bo čez dan padlo na Notranjskem, Gorenjskem in Primorskem, zvečer pa se bo težišče dogajanja preselilo nad Dolenjsko in Belo krajino.

V predelih nad okoli 800 m se bo danes popoldne in v noči na ponedeljek pojavila nevarnost snegoloma, na Primorskem pa bo pihala burja z najmočnejšimi sunki med 100 in 120 km/h, opozarja Arso.

Od severovzhoda bo k nam dotekal vse hladnejši zrak. Že dopoldne bo dovolj hladno, da bo začelo snežiti v višjeležečih alpskih dolinah, popoldne in zvečer pa se bo meja sneženja postopno tudi ponekod drugod spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldanske temperature bodo v krajih s sneženjem okoli ničle, drugod se bodo gibale od 5 do 9, na Primorskem, kjer se bo čez dan krepila burja, pa bodo termometri pokazali od 9 do 12 stopinj Celzija.

icon-expand Na Vršiču so že povsem zimske razmere. FOTO: Arso

Na območju Rateč in Kranjske Gore lahko do poznega večera zapade več kot 20 centimetrov snega. Ob močnejših padavinah bo pozno popoldne in zvečer lahko snežilo tudi ponekod na Bohinjskem, Koroškem in Notranjskem. Ker je drevje še olistano, obstaja nevarnost snegoloma. Sneg, ki bo v visokogorju zapadel danes, se bo lahko obdržal vse do naslednjega poletja, poroča naš prognostnik Rok Nosan. Nad nadmorsko višino 1700 metrov, kjer bo temperatura ves dan pod ničlo, bo zapadlo od 50 do 80 centimetrov snega, skupna snežna odeja bo tako v visokogorju Julijskih Alp že lahko dosegla višino enega metra. Predvsem na strmih travnatih pobočjih bo v prihodnjih dneh velika nevarnost proženja snežnih plazov.

icon-expand Sneg na Kredarici danes zjutraj. FOTO: Arso