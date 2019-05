Meja sneženja se bo spustila pod 1000 metrov nadmorske višine

Ledeni možje so prinesli ohladitev srednji in večjemu delu južne Evrope. Ob oblačnem in občasno deževnem vremenu bomo danes najnižje dnevne temperature izmerili prav pri nas. Precej topleje bo nad vzhodno Evropo, najtopleje pa na jugu Pirenejskega polotoka, kjer se bodo potili pri skoraj 35 stopinjah Celzija.

Pri nas si daljšega obdobja stabilnega in vročega vremena v naslednjih desetih dneh še ne moremo obetati. Temperature bodo do vključno srede za 5 do 8 stopinj Celzija nižje od povprečja za ta čas in bolj kot na maj spominjale na marec.