Meja sneženja se je ponekod spustila vse do nižin

Izpostaviti velja še območje med Mariborom in Dravogradom, kjer so lokalno prejeli kar nekaj centimetrov snega tudi v krajih, ki ležijo na zgolj dobrih 300 metrov nadmorske višine. Drugod po Sloveniji se meja sneženja zaradi manjše intenzitete padavin večinoma ni spustila tako nizko. Ker je bilo padavin v večjem delu države manj od pričakovanj, je temu primerno bolj skromna tudi snežna odeja v višjih legah, poroča portal Meteoinfo Slovenija.

Na cestah v višjih predelih se sneg že oprijema cestišč. V primeru snega na cesti je obvezna zimska oprema. Verige so tako že obvezne na cesti čez prelaz Vršič in avstrijski strani prelaza Ljubelj.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike ter vozila s ponjavami do osem ton.

Obeti

V torek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Več dežja bo v vzhodni Sloveniji. Meja sneženja se bo čez dan dvignila nad nadmorsko višino okoli 1000 metrov. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 3 do 9, na Primorskem od 11 do 14 stopinj Celzija.

Kot še napovedujejo na Arsu, tudi v sredo kaže na oblačno in hladno vreme, z občasnimi plohami, lahko tudi snežnimi, v četrtek pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami.

Po pisanju vremenskega portala Neurje.si lahko sneženje znova pričakujejo zlasti po nižinah Notranjske, Dolenjske in Štajerske. Ob tem dodajajo, da bi lahko Rogla do četrtka prejela obilno snežno pošiljko, saj lahko pade več kot pol metra snega, kar je več, kot ga je zapadlo pozimi. Izdatna snežna odeja bo po njihovih navedbah prekrila ves severni del države, kjer bodo padavine najbolj intenzivne.