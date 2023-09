Slovenija zaradi velikega števila nezakonitih prehodov meje opozorila Hrvaško

Kot smo poročali, je slovenska Policija je na tem območju še dodatno okrepila nadzor, in sicer z dodatnimi policijskimi patruljami, helikopterjem in drugimi tehničnimi sredstvi. Ob tej priložnosti je minister Boštjan Poklukar Davorju Božinoviću predlagal, da se tovrsten nadzor okrepi tudi na hrvaški strani. Prav tako je ponudil tudi pomoč slovenske Policije pri varovanju zunanje meje Evropske unije.

Ministra sta se strinjala, da je ob okrepljenem nadzoru pomembno tudi nadaljnje tesno sodelovanje policij v boju proti tihotapljenju migrantov na zahodnobalkanski poti. Prav tako sta menila, da mora Evropska unija storiti več za preprečevanje nezakonitih migracij v državah izvora in okrepiti sodelovanje s partnerskimi državami.

Slovenski in hrvaški notranji minister sta sicer v rednih stikih, prav tako redno in tesno sodelujeta tudi policiji obeh držav, so sporočili iz MNZ.

Poklukar in generalni direktor Policije Senad Jušić sta v soboto obiskala občino Brežice, kjer sta se seznanila z naraščajočo problematiko nezakonitih prehodov meje. Poklukar je domačinom vasi Rigonce, ki je ena najbolj obremenjenih, obljubil okrepitev navzočnosti Policije, pa tudi, da bo panelna ograja pri njih ostala. Medtem pa je kritike na račun Hrvaške podal tudi brežiški župan Ivan Molan, ki je mnenja, da Hrvaška schengenske meje ne nadzira tako, kot bi morala.

Nekaj mesecev pred vstopom Hrvaške v schengen je policija prenehala zavračati migrante (razen s same meje z BiH), vsem pa je izdala odločbe o izstopu, s čimer so lahko nadaljevali pot preko Hrvaške proti zahodu. V skladu z novim ukrepom imajo zdaj migranti, ki so jih prijeli na hrvaških tleh, možnost, da se povsem legalno v 24 urah gibajo po Hrvaški, pri tem pa jim policija celo nudi organiziran prevoz po državi. Uradno se morajo sami v tem času zglasiti v centrih za registracijo, a kot pišejo hrvaški mediji, je zelo verjetno, da se večina ne bo zglasila v Zagrebu, ampak bo nenadzorovano odšla proti slovenski meji.