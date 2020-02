Meje pristojnosti Knovsa: 'Vpogled v evidence niso prikriti preiskovalni ukrepi'

Knovs lahko po zakonu nadzoruje policijo le v delu, ki se nanaša na uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, pravi Branko Lobnikar s Fakultete za varnostne vede. "Policija ne sme delati čisto nič drugega kot tisto, kar ji je dovoljeno z zakonom, isto pa velja tudi za nadzorstveno institucijo kot je Knovs," je komentiral nenapovedan nadzor članov Knovsa na NPU.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je v sredo nenapovedano obiskala Nacionalni preiskovalni urad. Po besedah enega izmed trojice, ki je prišla na NPU, poslanca SDS Žana Mahniča, so želeli preveriti sum, da naj bi premier Marjan Šarec in državni sekretar Damir Črnčec obveščevalne službe zlorabila za uveljavljanje svojih političnih interesov.

Obisk na NPU je sprožil oster odziv policije, še posebej izjava enega izmed članov komisije, Žana Mahniča iz SDS. Ta je namreč, kot so zapisali v odzivu na GPU, generalno direktorico policije Tatjano Bobnar pozval, naj pomisli na svojo prihodnost, ko ta ni želela odgovoriti na vprašanje o operativnem delu. FOTO: Bobo

"Knovs lahko kriminalistično policijo nadzoruje pri uporabi in eventuelni zlorabi prikritih preiskovalnih ukrepov. To so zakonske omejitve delovanja Knovs," pravi Branko Lobnikar, profesor na mariborski Fakulteti za varnostne vede. Knovs ne sme nadzorovati drugih področij, razen področja prikritih preiskovalnih ukrepov Pojasnil je, da tako ne sme kot policija delati čisto nič drugega kot tisto, kar ji je dovoljeno z zakonom, isto velja tudi za nadzorstveno institucijo kot je Knovs, "kar pomeni, da nimajo pravice nadzirati drugih področij dela policije, npr. zlorabe uporabe evidenc, zaradi tega, ker obstajata vsaj dva druga organa, ki to delata."

Parlamentarni nadzor je absolutno pomembna stvar za zagotavljanje demokracije, vendar je omejen z zakonom ne pa z modrim nebom. —Branko Lobnikar

"Eden je specializirano državno tožilstvo, ki se vedno aktivira v predkazenskem postopku, kadar obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in obstaja sum, da ga je storila pooblaščena uradna oseba oz. oseba s posebnimi pooblastili, v našem primeru gre tukaj za policijo," še pojasnjuje Lobnikar. Ker gre za evidence in vpogled v osebne podatke, je drugi tak organ po njegovem mnenju še informacijska pooblaščenka. "Hkrati ima policija še notranje zaščitne ukrepe, kjer znotraj policije deluje posebna enota, ki neodvisno od prej omenjenih dveh, izvaja notranji nadzor in ugotavlja, ali so policisti kršili zakonodajo in pristojnost pri svojem delu." Lobnikar: Vpogled v evidence niso prikriti preiskovalni ukrepi Kot poudarja Lobnikar, so ti organi pristojni za to, kar je hotel včeraj preverjati Knovs, a za to ni pristojen: "Pristojnost Knovs se konča, kadar ne gre za preiskovanje prikritih preiskovalnih ukrepov." "Vpogled v evidence niso prikriti preiskovalni ukrepi," opozarja Lobnikar. "Ne morejo gledati v evidence policije in ugotavljati, kdo je do teh evidenc policije dostopal. Tako kot niso mogli v Sovi gledati v kartoteke zaposlenih, je pa to storil inšpektorat za notranje zadeve."

Ta sistem se imenuje sistem zavor in ravnovesij, pravi Lobnikar."V tej državi imamo nadzorstvena pooblastila razdeljena ravno zaradi tega, da ne pride do zlorab ali do kopičenja pooblastil zgolj v enem organu." 'Vse to je zelo enostavno, razen kadar so skomine po zlorabi zelo velike.'