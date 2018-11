'Meje svobode govora medijem nikakor ne sme postavljati predsednik vlade'

Po tem, ko je predsednik vlade Marjan Šarec v petek preko spletne strani vlade, podjetja, ki so delno ali večinsko v državni lasti, pozval naj razmislijo glede oglaševanja v medijih, ki širijo sovražni govor , so se na njegova razmišljanja odzvali v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP). Njegov poziv ocenjujejo kot enega največjih pritiskov oblastnikov na medije v zadnjih letih.

Premier Marjan Šarec se je s sporočilom, objavljenim na spletni stani vlade, odzval na razprave, ali je primerno, da podjetja, ki so delno ali večinsko v državni lasti, oglašujejo v medijih, ki širijo sovražne vsebine. Šarec meni, da lahko njihovi bralci takšno oglaševanje razumejo tudi kot aktivno podporo zapisanemu, zato je podjetja pozval k razmisleku, "ali želja po dobičku res upravičuje strpnost do nestrpnosti".

"Takšen poziv nevarno spominja na polpreteklo obdobje cenzuriranja medijev, ki se ga zdaj prenaša na kapital, ki je povrh vsega v državni lasti. Gre za poskus političnega onemogočanja delovanja medijev, ki so kritični do vlade, s pozicije moči," je v odzivu zapisal upravni odbor ZNP.

Ob tem navaja, da je znano, da predstavniki vladnih strank in Levice kot pomožne vladne stranke predvsem opozicijskim medijem že nekaj časa očitajo, da širijo sovražni govor, pri čemer je to, kaj je sovražni govor, po navedbah ZNP "v največji meri prepuščeno njihovi poljubni in subjektivni presoji". Po navedbah ZNP najpogosteje kot sovražni govor označijo že to, če mediji zgolj kritično pišejo o migracijah ali vladni politiki na tem področju.

"Politika naj presojo o tem, kaj je dopustno, kaj pa presega svobodo izražanja, prepusti organom pregona in sodiščem. Nikakor pa meja svobode govora medijem ne sme postavljati predsednik vlade. Niti ne sme pozivati gospodarskih družb, kako naj ravnajo glede oglaševanja v medijih," poudarjajo v ZNP.

Poziv predsednika vlade je po oceni ZNP sporen tudi zato,"ker gre za poskus političnega vplivanja na poslovne odločitve podjetij".

Premiera pozivajo, naj svoj poziv prekliče

V združenju napovedujejo, da bodo o pozivu obvestili mednarodne novinarske organizacije in druge organizacije, ki se ukvarjajo s svobodo medijev, prav tako Evropsko komisijo in njene organe. Premiera pa pozivajo, naj svoj poziv prekliče oziroma umakne s spletne strani vlade.

Šarec zadovoljen, da je njegov poziv spodbudil k razmisleku

Premier Šarec je medtem v Bruslju v nedeljo ob robu posebnega vrha o brexitu novinarjem pojasnil svoj poziv. Med drugim je zadovoljen, da je to dvignilo nekaj prahu in da so ljudje začeli o tem razmišljati.

"Ta poziv je namenjen temu, da se razmisli v naši družbi, če je z oglasi, ki pomenijo denar, za financirati take vsebine. Nisem pa jaz nikomur govoril, kaj mora in česar ne sme pisati," je svoj poziv pojasnil Šarec.

Dejal je, da že nekaj časa živimo v družbi, ki je prepletena s sovražnim govorom in lažnimi novicami in da je bil v času predsedniške kampanje tudi sam deležen tega. "Če mediji to spodbujajo, potem to zagotovo ni dobro. Mediji bi morali vendarle ohranjati neko kulturo sporazumevanja in podajanja novic. Predvsem pa lažne novice ne prispevajo k temu, da je naša družba boljša. In ta moj poziv je namenjen razmisleku o tem," je dejal Šarec.

Na vprašanje, ali je tudi sam opravil premislek, ko gre za njegovega tesnega sodelavca Damirja Črnčeca, ki je bil po spornih izjavah znan pred nastopom funkcije državnega sekretarja, pa je Šarec dejal, da odkar je zaposlen v kabinetu predsednika vlade, ne izvaja nobenih takšnih dejanj, ki bi kakorkoli škodila državi ali ugledu vlade ali predsednika vlade."Jasno sem povedal na začetku, da vse tisto obsojam in da tega ne bom dovoljeval. In to se tudi dogaja. Če bi bila ta meja kadarkoli prestopljena, bom takoj ukrepal," je dodal Šarec.