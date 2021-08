Mejni prehod Žuniči zaprt do preklica. Se ob meji znova obeta prometni kaos?

Razmere na slovenskih cestah so že od jutra v znamenju povečanega prometa, gneče, zastojev in kolon pločevine. Na mejnih prehodih nastajajo čakalne dobe, zato velja preveriti stanje na cesti, preden se odpravite na pot, svetuje Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC).

Pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji, dolg približno tri kilometer. PIC za pot proti Kranjski Gori priporoča izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Približno kilometrski zastoj je nastal tudi v smeri proti Sloveniji, in sicer pred predorom. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Da je tudi danes na cestah pričakovati povečan promet in zastoje pred predorom Karavanke, opozarjajo tudi na Policijski upravi (PU) Kranj. "Pozivamo k previdnosti, prilagojeni hitrosti vožnje, ustrezni varnostni razdalji, uporabi varnostnih pasov in zbranosti. Ob nesreči in zastoju ustvarite reševalni pas. Spremljajte prometne informacije in se prilagajajte razmeram," svetujejo.